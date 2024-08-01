Грузия завоевала два золота в предпоследний день Олимпиады

Грузинские тяжелоатлет и борец вольного стиля завоевали для страны две золотые медали. В активе грузинской сборной в командном зачете теперь три награды высшей пробы.

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал трехкратным чемпионом Олимпийских Игр. Еще одно золото завоевал борец-вольник Гено Петриашвили.

Тахаладзе, несмотря на высокую конкуренцию, выиграл золото по сумме двоеборья. В рывке он поднял вес в 215 кг, а в толчке – 255 кг. В сумме спортсмен поднял 470 кг, чего хватило для победы.

Борец вольного стиля Гено Петриашвили стал первым в соревнованиях среди вольников в весе до 125 кг. В финале он одолел иранца Амира Заре со счетом 10:9.

Теперь в активе сборной Грузии шесть наград – три золота, два серебра и одна бронза. В общекомандном зачете команда находится на 24 месте.