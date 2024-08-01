Олимпиада в Париже: итоги 15-го дня

Предпоследний, 15-й день Олимпиады завершился в Париже. Первое место в медальном зачете у Китая. На второй строчке расположились США. Третье место занимает Австралия.

На летней Олимпиаде в Париже прошел 15-й день соревнований. В субботы атлеты разыграли 38 комплектов наград в 21 виде спорта.

Азербайджан

Представительницы сборной Азербайджана по художественной гимнастике, выступающие в групповых упражнениях, сегодня показали лучший результат для АР на Олимпиадах. Команда в составе Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Зейнаб Гумметовой набрала в финале группового многоборья 66.450 балла и заняла пятое место в турнирной таблице. Отметим, что на ОИ-2008 в Пекине Азербайджан в групповом многоборье вышел на седьмое место, а на Олимпиаде-2020, которая проходила в Токио, стал десятым.

Азербайджанский борец-супертяжеловес (125 кг) Георгий Мешвилдишвили завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Париже. В схватке за третье место он победил польского спортсмена Роберта Барана. ОИ-2024 – дебютные в спортивной карьере Мешвилдишвили.

Еще один представитель олимпийской команды Азербайджана по борьбе, Магомедхан Магомедов (97 кг), вышел в полуфинал, но проиграл в нем борцу из Грузии Гиви Мачарашвили. Теперь он сможет побороться за бронзовую награду. Поединок за третье место состоится завтра после 12.00 мск.

Борец Гаджи Алиев (65 кг) прошел в 1/4 финала, но уступил борцу из Венгрии Исмаилу Мусукаеву. Мусукаев не смог выйти в финал, и Алиев потерял шансы на медаль.

Грузия

Борец-вольник Гено Петриашвили (125 кг) завоевал золотую медаль: в финальном поединке супертяжеловес одолел соперника из Ирана Амира Хоссейна Заре.

Второе золото за день принес Грузии знаменитый тяжелоатлет Лаша Талахадзе (свыше 102) – он стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Еще один борец, Гиви Мачарашвили, (97 кг) прошел в финал ОИ-2024, гарантировав себе медаль Олимпиады. Завтра он сразится с Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна.

Армения

Армянская сборная сегодня завоевала одну медаль. Серебро заработал тяжелоатлет Вараздат Лалаян (свыше 102 кг).

Турция

Турецкий борец-вольник Таха Акгюль, выступающий в весовой категории 125 кг, принес в копилку команды бронзовую медаль. Он победил Айаала Лазарева (Кыргызстан) в схватке за третье место.

Еще одну бронзовую награду завоевала тхэквондистка Нафия Куш Айдын (свыше 67 кг). В поединке за бронзу турецкая спортсменка одолела соперницу из Великобритании Ребекку Макгоуэн.

Иран

Иранский тхэквондист Ариан Салими (свыше 80 кг) стал чемпионом Олимпиады в Париже, взяв верх в финале над спортсменом из Великобритании Кейденом Каннингэмом.

Член сборной Ирана по вольной борьбе Амир Хоссейн Заре (125 кг) стал серебряным призером Олимпиады: в финале он уступил представителю Грузии Гено Петриашвили.

Еще один иранский вольник, Рахман Амузадхалили (65 кг), гарантировал себе медаль ОИ, выиграв в полуфинале у венгра Исмаила Мусукаева. Финальная схватка состоится завтра.

Медальный зачет

По итогам предпоследнего, 15-го дня Олимпийских игр в Париже Азербайджан занимает в медальном зачете 28-е место: в его копилке по две золотых, серебряных и бронзовых медали. Грузия на 24-м месте с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами. Армения 66-я: у нее ни одного золота, 3 серебра и одна бронза. Турция на 64-й строчке медального зачета (0-3-5), Иран – 22-й (3-5-2).

Лидер медального зачета – сборная Китая (39 наград высшего достоинства, 27 серебряных и 24 бронзовых). На второй строчке – США (38-42-42). Третья позиция у Австралии (18-18-14).