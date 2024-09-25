Вестник Кавказа

Махачев в рекордный раз отстоял титул чемпиона UFC

Ислам Махачев
© Фото: соцсети Ислама Махачева
В главном бою очередного турнира UFC в Соединенных Штатах сразились Махачев и Мойкано. Победу в нем одержал боец из России.

Российский боец Ислам Махачев сумел еще раз отстоять титул чемпиона UFC в легком весе, оказавшись сильнее представителя Бразилии Ренато Мойкано.

Этот поединок стал главным на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, прошедшем в ночь с 18 на 19 января. Махачев сломил сопротивление Мойкано удушающим приемом в первом же раунде.

Таким образом, беспроигрышная серия россиянина в UFC, начатая аж в 2016 году, достигла 15 поединков. Это самая длинная серия в истории легкого веса. Победив Моайкано, Ислам в рекордный, четвертый раз защитил титул чемпионата в данной категории.

Выступая в октагоне сразу после поединка, он отметил, что готов подраться с любым желающим.

"Мне неважно, кто сделает вес: заходите в клетку, я готов драться. Мне нравится этот пояс. Это не моя работа (выбирать соперника), кто захочет – заходите в клетку"

– российский боец

На турнире UFC также состоялся бой за титул легчайшего веса между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили, завершившийся победой второго бойца. Для Умара это первое поражение в UFC. После боя его менеджер Али Абдельазиз написал в своих соцсетях, что в первом раунде поединка россиянин сломал руку.

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