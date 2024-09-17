Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Гора в Лакском районе будет изображена на шортах Ислама Махачева в бою против Армана Царукяна. Поединок состоится 19 ноября в Лос-Анджелесе.

Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев подерется против армянского бойца Армана Царукяна в шортах с изображением горы Пабаку и кинжала.

Вершина находится на территории Лакского района возле населенного пункта Бурши, который является родовым селом Ислама. Высота горы – 4 тыс м над уровнем моря.

Боец Мераб Двалишвили, который сразится с Умаром Нурмагомедовым, выйдет в октагон в шортах, на которых изображены отсылки к грузинской культуре.

Напомним, что и Махачев, и Двалишвили проведут свои защиты чемпионских титулов на турнире UFC 311, который пройдет 19 января в Лос-Анджелесе.