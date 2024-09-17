Вестник Кавказа

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гора в Лакском районе будет изображена на шортах Ислама Махачева в бою против Армана Царукяна. Поединок состоится 19 ноября в Лос-Анджелесе.

Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев подерется против армянского бойца Армана Царукяна в шортах с изображением горы Пабаку и кинжала.

Вершина находится на территории Лакского района возле населенного пункта Бурши, который является родовым селом Ислама. Высота горы – 4 тыс м над уровнем моря.

Боец Мераб Двалишвили, который сразится с Умаром Нурмагомедовым, выйдет в октагон в шортах, на которых изображены отсылки к грузинской культуре.

Напомним, что и Махачев, и Двалишвили проведут свои защиты чемпионских титулов на турнире UFC 311, который пройдет 19 января в Лос-Анджелесе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Реванш Махачев-Царукян: первый поединок и когда второй бой?

Реванш Махачев-Царукян: первый поединок и когда второй бой?

Царукяну нечем удивить меня - Махачев

Царукяну нечем удивить меня - Махачев

Бои Махачев-Царукян и Нурмагомедов-Двалишвили пройдут в январе - UFC

Бои Махачев-Царукян и Нурмагомедов-Двалишвили пройдут в январе - UFC

Махачев сохранил лидерство в новом рейтинге UFC

Махачев сохранил лидерство в новом рейтинге UFC

Илия Топурия - грузинский матадор: победа в UFC и вызов Махачеву

Илия Топурия - грузинский матадор: победа в UFC и вызов Махачеву

Бой Махачева против Царукяна: первая встреча и реванш

Бой Махачева против Царукяна: первая встреча и реванш

Реванш Махачев-Царукян анонсировали в Дагестане

Реванш Махачев-Царукян анонсировали в Дагестане

Махачев готовится к январскому бою

Махачев готовится к январскому бою

В махачкалинском &quot;Динамо&quot; рассказали об именитых болельщиках клуба

В махачкалинском "Динамо" рассказали об именитых болельщиках клуба

Топ 10 бойцов UFC: впервые попал Двалишвили, лидирует Махачев

Топ 10 бойцов UFC: впервые попал Двалишвили, лидирует Махачев

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы