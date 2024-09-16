Реванш Махачев-Царукян: первый поединок и когда второй бой?

В UFC сообщили о поединке между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Когда будет бой Махачева и Царукяна? Когда Махачев и Царукян провели бой и кто победил? Что сказал Царукян про Махачева? Когда будет бой Нурмагомедова и Двалишвили?

Второй бой Ислама Махачева и Армана Царукяна пройдет совсем скоро. Оба спортсмена усиленно готовятся к поединку и уже обменялись заявлениями. В 2019 году они уже встречались в клетке, но сейчас на кону стоит чемпионский титул.

Первый бой Махачева и Царукяна

Первая встреча Ислама Махачева и Армана Царукяна в октагоне состоялась в апреле 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Арман в тот вечер был дебютантом в промоушене, в то время как Ислам проводил свой седьмой поединок под эгидой организации.

Поединок двух спортсменов продлился все три раунда. По итогам судьи единогласно отдали победу Махачеву. Для Царукяна это поражение стало первым в UFC и вторым в профессиональной карьере.

© Фото: соцсети Армана Царукяна

Арман неоднократно вспоминал тот бой в интервью различным спортивным изданиям. Говоря о причинах проигрыша, он отмечал, что Ислам после того поединка встретился с ним в раздевалке и поддержал его, сказав: "Все у тебя впереди".

Реванш Махачев Царукян

Спустя годы оба бойца вновь встретятся в клетке. Правда, теперь их встреча будет носить особенный характер – Царукян бросил вызов Махачеву и грозится отобрать у Ислама пояс чемпиона UFC.

Армен спустя почти 6 лет после первого поединка в UFC через тернии пробился к звездам. Сегодня он – один из лучших бойцов легкого дивизиона и первая строчка в рейтинге.

При этом не стоит забывать, что карьера Махачева сложилась куда более успешно. Ислам стал чемпионом UFC среди легковесов и провел несколько успешных защит титула.

© Фото: соцсети Ислама Махачева

Сообщения о новом бое Махачева и Царукяна стали появляться в конце 2024 года. 5 ноября школа имени Абдулманапа Нурмагомедова сообщила о скором поединке двух бойцов.

Официально о реванше стало известно через месяц, 5 декабря. Пресс-служба UFC объявила, что бой Ислама и Армана пройдет в рамках турнира, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе.

Бой Нурмагомедова и Двалишвили

Помимо боя между Махачевым и Царукяном, этот турнир подарит любителям единоборств еще один жаркий бойцовский поединок, который будет носить чемпионский характер.

В тот же день промоушен анонсировал бой с участием россиянина Умара Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили, который является чемпионом UFC среди легчайшевесов.

Задолго до появления этой новости Мераб успел отметиться рядом провокационных заявлений не только в адрес брата Хабиба Нурмагомедова, но и в адрес России. Так, Двалишвили сказал, что Дагестан не является Россией.

© Фото: соцсети Умара Нурмагомедова

На данные слова отреагировал Махачев, который сказал, что Мераб не разбирается в этом вопросе, поскольку живет в США. Он также добавил, что на все заявления Умар ответит в октагоне.

Кроме того, через несколько дней после официального анонсирования двух поединков состоялась пресс-конференция с участием бойцов и президента UFC Даны Уайта.

Сам руководитель промоушена заявил, что отменит все свои планы, которые ранее наметил на 19 января, ради того, чтобы прилететь в Лос-Анджелес и увидеть поединки.

На новости отреагировал и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он сказал, что не представляет, какая ночь его будет ожидать, и выразил надежду, что он выдержит бои.

Махачев о Царукяне

В июне Ислам в ответ на заявления Царукяна о слабостях обвинил того в болтовне. Махачев также напомнил об их первом поединке и пообещал "второй раз побить" Армана.

Перед реваншем Ислам недавно поделился своими ожиданиями. Спортсмен подчеркнул, что бой будет непростым, поскольку Арман сегодня является одним из лучших бойцов.

© Фото: соцсети Ислама Махачева

При этом Ислам отметил, что Царукян ничем не сможет удивить, поскольку дагестанец превосходит своего оппонента в борьбе, грэпплинге и ударной части.

Царукян о Махачеве

Царукян также рассказал о том, что думает перед боем. Он заявил, что Ислам не так хорош, как думают люди, которые считают его непобедимым. Арман заверил, что умеет хорошо бороться.

© Фото: соцсети Армана Царукяна

Помимо этого, Царукян назвал себя тем парнем, что способен одолеть Махачева. Боец добавил, что очень голоден и желает заполучить чемпионский пояс, потому что это его мечта.