Реванш Махачев-Царукян: первый поединок и когда второй бой?

Второй бой Ислама Махачева и Армана Царукяна пройдет совсем скоро. Оба спортсмена усиленно готовятся к поединку и уже обменялись заявлениями. В 2019 году они уже встречались в клетке, но сейчас на кону стоит чемпионский титул.
Первый бой Махачева и Царукяна
Первая встреча Ислама Махачева и Армана Царукяна в октагоне состоялась в апреле 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Арман в тот вечер был дебютантом в промоушене, в то время как Ислам проводил свой седьмой поединок под эгидой организации.
Поединок двух спортсменов продлился все три раунда. По итогам судьи единогласно отдали победу Махачеву. Для Царукяна это поражение стало первым в UFC и вторым в профессиональной карьере.
Арман неоднократно вспоминал тот бой в интервью различным спортивным изданиям. Говоря о причинах проигрыша, он отмечал, что Ислам после того поединка встретился с ним в раздевалке и поддержал его, сказав: "Все у тебя впереди".
Реванш Махачев Царукян
Спустя годы оба бойца вновь встретятся в клетке. Правда, теперь их встреча будет носить особенный характер – Царукян бросил вызов Махачеву и грозится отобрать у Ислама пояс чемпиона UFC.
Армен спустя почти 6 лет после первого поединка в UFC через тернии пробился к звездам. Сегодня он – один из лучших бойцов легкого дивизиона и первая строчка в рейтинге.
При этом не стоит забывать, что карьера Махачева сложилась куда более успешно. Ислам стал чемпионом UFC среди легковесов и провел несколько успешных защит титула.
Сообщения о новом бое Махачева и Царукяна стали появляться в конце 2024 года. 5 ноября школа имени Абдулманапа Нурмагомедова сообщила о скором поединке двух бойцов.
Официально о реванше стало известно через месяц, 5 декабря. Пресс-служба UFC объявила, что бой Ислама и Армана пройдет в рамках турнира, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе.
Бой Нурмагомедова и Двалишвили
Помимо боя между Махачевым и Царукяном, этот турнир подарит любителям единоборств еще один жаркий бойцовский поединок, который будет носить чемпионский характер.
В тот же день промоушен анонсировал бой с участием россиянина Умара Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили, который является чемпионом UFC среди легчайшевесов.
Задолго до появления этой новости Мераб успел отметиться рядом провокационных заявлений не только в адрес брата Хабиба Нурмагомедова, но и в адрес России. Так, Двалишвили сказал, что Дагестан не является Россией.
На данные слова отреагировал Махачев, который сказал, что Мераб не разбирается в этом вопросе, поскольку живет в США. Он также добавил, что на все заявления Умар ответит в октагоне.
Кроме того, через несколько дней после официального анонсирования двух поединков состоялась пресс-конференция с участием бойцов и президента UFC Даны Уайта.
Сам руководитель промоушена заявил, что отменит все свои планы, которые ранее наметил на 19 января, ради того, чтобы прилететь в Лос-Анджелес и увидеть поединки.
На новости отреагировал и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он сказал, что не представляет, какая ночь его будет ожидать, и выразил надежду, что он выдержит бои.
Махачев о Царукяне
В июне Ислам в ответ на заявления Царукяна о слабостях обвинил того в болтовне. Махачев также напомнил об их первом поединке и пообещал "второй раз побить" Армана.
Перед реваншем Ислам недавно поделился своими ожиданиями. Спортсмен подчеркнул, что бой будет непростым, поскольку Арман сегодня является одним из лучших бойцов.
При этом Ислам отметил, что Царукян ничем не сможет удивить, поскольку дагестанец превосходит своего оппонента в борьбе, грэпплинге и ударной части.
Царукян о Махачеве
Царукян также рассказал о том, что думает перед боем. Он заявил, что Ислам не так хорош, как думают люди, которые считают его непобедимым. Арман заверил, что умеет хорошо бороться.
Помимо этого, Царукян назвал себя тем парнем, что способен одолеть Махачева. Боец добавил, что очень голоден и желает заполучить чемпионский пояс, потому что это его мечта.