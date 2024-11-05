Вестник Кавказа

Бои Махачев-Царукян и Нурмагомедов-Двалишвили пройдут в январе - UFC

Бои Махачев-Царукян и Нурмагомедов-Двалишвили пройдут в январе - UFC
© Фото: соцсети Ислама Махачева
B UFC сообщили о поединке Ислама Махачева против Армана Царукяна. Также промоушен анонсировал чемпионский бой с участием Умара Нурмагомедова.

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет очередную защиту титула в январе. О предстоящем бое дагестанца официально объявили в UFC.

Как пишет пресс-служба промоушена, противостоять Исламу будет армянин Арман Царукян. Для Махачева этот поединок станет четвертым в ранге обладателя чемпионского пояса.

Кроме того, бойцовская организация анонсировала поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, грузином Мерабом Двалишвили.

Отмечается, что оба поединка пройдут в рамках турнира UFC 311, который запланирован на 18 января 2025 года. Местом проведения спортивного мероприятия станет город Лос-Анджелес.

На официальную новость UFC отреагировал бывший чемпион промоушена среди легковесов Хабиб Нурмагомедов. В социальной сети спортсмен заявил, что «такого не бывает».

«Сразу два боя за пояс UFC. По-моему, такое не бывает. Или не было. Что за ночь предстоит. Надеюсь, я выдержу»

- Хабиб Нурмагомедов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Россия готова наладить отношения с Грузией

Россия готова наладить отношения с Грузией

Проезда через &quot;Верхний Ларс&quot; ждут больше 3600 большегрузов

Проезда через "Верхний Ларс" ждут больше 3600 большегрузов

Протесты в Грузии 2024: реакция Евросоюза, США и России

Протесты в Грузии 2024: реакция Евросоюза, США и России

Что и почему происходит в Грузии?

Что и почему происходит в Грузии?

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

&quot;Верхний Ларс&quot; открыли для всего транспорта

"Верхний Ларс" открыли для всего транспорта

Верхний Ларс: Грузия открыла перевал на Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс: Грузия открыла перевал на Военно-Грузинской дороге

Россиян в Грузии призвали избегать мест скопления людей на фоне беспорядков

Россиян в Грузии призвали избегать мест скопления людей на фоне беспорядков

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы