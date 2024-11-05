Бои Махачев-Царукян и Нурмагомедов-Двалишвили пройдут в январе - UFC

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет очередную защиту титула в январе. О предстоящем бое дагестанца официально объявили в UFC.
Как пишет пресс-служба промоушена, противостоять Исламу будет армянин Арман Царукян. Для Махачева этот поединок станет четвертым в ранге обладателя чемпионского пояса.
Кроме того, бойцовская организация анонсировала поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, грузином Мерабом Двалишвили.
Отмечается, что оба поединка пройдут в рамках турнира UFC 311, который запланирован на 18 января 2025 года. Местом проведения спортивного мероприятия станет город Лос-Анджелес.
На официальную новость UFC отреагировал бывший чемпион промоушена среди легковесов Хабиб Нурмагомедов. В социальной сети спортсмен заявил, что «такого не бывает».
«Сразу два боя за пояс UFC. По-моему, такое не бывает. Или не было. Что за ночь предстоит. Надеюсь, я выдержу»
- Хабиб Нурмагомедов