Бои Махачев-Царукян и Нурмагомедов-Двалишвили пройдут в январе - UFC

B UFC сообщили о поединке Ислама Махачева против Армана Царукяна. Также промоушен анонсировал чемпионский бой с участием Умара Нурмагомедова.

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет очередную защиту титула в январе. О предстоящем бое дагестанца официально объявили в UFC.

Как пишет пресс-служба промоушена, противостоять Исламу будет армянин Арман Царукян. Для Махачева этот поединок станет четвертым в ранге обладателя чемпионского пояса.

Кроме того, бойцовская организация анонсировала поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, грузином Мерабом Двалишвили.

Отмечается, что оба поединка пройдут в рамках турнира UFC 311, который запланирован на 18 января 2025 года. Местом проведения спортивного мероприятия станет город Лос-Анджелес.

На официальную новость UFC отреагировал бывший чемпион промоушена среди легковесов Хабиб Нурмагомедов. В социальной сети спортсмен заявил, что «такого не бывает».

«Сразу два боя за пояс UFC. По-моему, такое не бывает. Или не было. Что за ночь предстоит. Надеюсь, я выдержу»

- Хабиб Нурмагомедов