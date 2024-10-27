Бой Махачева против Царукяна: первая встреча и реванш

В Дагестане сообщили о скором поединке Ислама Махачева и Армана Царукяна. Кто такой Арман Царукян? Сколько побед у Махачева? Когда будет бой между Махачевым и Царукяном?

О скором реванше Ислама Махачева и Армана Царукяна говорят очень давно. Соперники уже виделись в 2019 году и тогда дело осталось за дагестанцем. Сегодня же наблюдается другая картина — «ахалкалакец» хочет отобрать титул чемпиона у обидчика.

Кто такой Арман Царукян

Арман Царукян — боец смешанных единобороств, выступающий в UFC в легком весе c марта 2019 года.

Арман появился на свет 11 октября 1996 года в грузинском городе Ахалкалаки. Через 2 года семья Армана перебирается в Хабаровск, где он стал активно заниматься спортом.

Царукян в детстве занимался хоккеем и вольной борьбой, но уже в юном возрасте спортсмен сделал выбор в пользу смешанных единоборств. Ради карьеры в ММА он переехал в Краснодар и стал регулярно выступать в соревнованиях.

© Фото: соцсети Армана Царукяна

Карьера в UFC у Армана началась в марте 2019 года, когда боец заключил контракт с промоушеном. И уже через месяц спортсмен провел свой первый бой, который он проиграл.

За свою профессиональную карьеру спортсмен провел 25 поединков, 23 из них Царукян завершил в свою пользу. В известной на весь мир бойцовской организации Царукян 11 раз заходил в октагон и 9 раз выходил из него победителем.

Несмотря на то, что Арман считает себя российским спортсменом, представляет он Армению и выходит на поединки под армянским флагом. Прозвище бойца — Ахалкалакец.

Биография Махачева

Ислам Махачев родился 27 октября 1991 года в Махачкале. Он с детства занимался различными видами единоборств: тхэквондо, ушу-саньда, вольная борьба, самбо.

Свою карьеру в ММА Ислам начал в 2010 году, а через 4 года — подписал контракт с UFC. Одно поражение во втором поединке в промоушене не помешало бойцу стать чемпионом организации среди легковесов.

© Фото: соцсети Ислама Махачева

Ислам Махачев на сегодняшний день является лучшим бойцом UFC и уверенно продолжает дело своего друга и партнера Хабиба Нурмагомедова. Действующий чемпион промоушена за свою карьеру провел 26 успешных боев из 27 в карьере. Его беспроигрышная серия составляет 14 поединков.

Первый бой Царукяна и Махачева

Одно из трех поражений в карьере Царукяну нанес именно Махачев. Это произошло в апреле 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Это был первый бой Армана под эгидой промушена.

Поединок между двумя спортсменами прошел все три раунда, отведенные регламентом. Махачев выиграл у Царукяна единогласным решением судей - 30:27, 29:28, 30:27.

Когда состоится второй поединок?

С момента первого поединка прошло более 5 лет. Ислам за этот период стал чемпионом и лучшим бойцом UFC, а Арман добивался боя за титул и реванша. И все идет к тому, что вторая часть их противостояния неизбежна.

© Фото: соцсети Армана Царукяна

Но следует учесть, что Арман остался единственным вариантом для UFC, поскольку все главные оппоненты Махачева в категории либо устранены, либо больше не представляют какой-либо опасности.

Сегодня действительно не осталось бойцов, которые могут составить серьезную конкуренцию дагестанцу. Кажется, что в легком дивизионе Исламу нечего делать и следует задуматься о переходе в другой. Однако Арман уверен в своих силах и заявляет, что хочет финишировать Махачева.

Первый серьезный сигнал о предстоящей встрече поступил как раз от команды Махачева в Дагестане. В школе имени Абдулманапа Нурмагомедова сообщили о поединке Ислама против Царукяна в январе 2025 года в Лос-Анджелесе.

© Фото: соцсети Ислама Махачева

И хотя официально поединок еще не подтвержден организаторами, дело к нему движется. О потенциальной встрече говорили не только сами спортсмены, но и Хабиб, Дана Уайт и другие медийные персоны.