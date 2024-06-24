Вестник Кавказа

Реванш Махачев-Царукян анонсировали в Дагестане

Реванш Махачев-Царукян анонсировали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова сообщила о поединке Ислама Махачева и Армана Царукяна. Бой пройдет 18 января в Лос-Анджелесе.

Российский чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев проведет новую защиту пояса в январе, сообщает пресс-служба школы имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Соперником действующего обладателя чемпионского пояса станет Арман Царукян, с которым Ислам уже дрался в апреле 2019 года. Тогда в схватке Махачев победил.

Отмечается, что поединок между Махачевым и Царукяном состоится 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Ранее экс-чемпион промоушена среди легковесов Хабиб Нурмагомедов говорил, что бойцы дали согласие на встречу в январе.

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