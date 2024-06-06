Вестник Кавказа

Махачев готовится к январскому бою

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев вернулся к тренировкам после травмы руки. Следующий поединок спортсмен должен провести в январе 2025 года.

Ислам Махачев, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, возобновил тренировки после перенесенной травмы руки.

"Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит"

– Ислам Махачев – ТАСС

Отметим, что важным моментом является то, что травма руки может повлиять на тактическую подготовку бойца. Махачев всегда отличался своей умной и взвешенной стратегией в боях. Теперь ему необходимо адаптировать свою технику в зависимости от состояния здоровья. Что касается его тренировочного процесса, то он поделен на несколько этапов. Во-первых, восстановление функции руки; во-вторых, усиление других групп мышц; в-третьих, работа над кардио и техникой.

Махачев уже подтвержден на бой в январе 2025 года. Его вероятным соперником станет Арман Царукян – боец, который способен бросить Махачеву серьезный вызов. Он демонстрирует отличные навыки и может стать одним из самых серьезных соперников в карьере чемпиона.

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