Вестник Кавказа

Когда Махачев вернется в октагон?

Когда Махачев вернется в октагон?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ислам Махачев может вернуться в октагон в декабре текущего года. При этом он не исключил, что новая защита титула может состояться и в январе.

Российский чемпион UFC среди бойцов легкого веса Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу своего возвращения в октагон.

Спортсмен подтвердил, что в настоящее время есть вероятность того, что новый поединок состоится в декабре текущего года.

При этом Махачев добавил, что очередная защита чемпионского титула может быть перенесена и на начало января 2025 года.

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