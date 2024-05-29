Когда Махачев вернется в октагон?

Ислам Махачев может вернуться в октагон в декабре текущего года. При этом он не исключил, что новая защита титула может состояться и в январе.

Российский чемпион UFC среди бойцов легкого веса Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу своего возвращения в октагон.

Спортсмен подтвердил, что в настоящее время есть вероятность того, что новый поединок состоится в декабре текущего года.

При этом Махачев добавил, что очередная защита чемпионского титула может быть перенесена и на начало января 2025 года.