Израиль остается фактором неустойчивости сделки США и Ирана

Объявленная Дональдом Трампом сделка с Ираном очень сильно не устраивает Израиль. И в конечном счете из-за Тель-Авива соглашение может дать сбой.

В действиях израильского руководства проявлялось смятение еще до триумфального заявления американского президента Дональда Трампа о достижении договоренности с Ираном, предполагающей на первом этапе открытие Ормузского пролива, а в течение 60 дней - решение вопроса ядерной программы ИРИ, санкций и активов.

По информации издания Ynet, ссылавшегося на свой источник, в Израиле будущие договоренности Вашингтона и Тегерана считали "плохим соглашением". Представители израильских элит выражали недовольство тем, что Израиль теперь уже "не на острие событий", а Трамп ведет диалог с другими странами в обход своего союзника. "Трамп нас обошел, мы поплатились", - говорил источник издания.

Израильский фактор являлся крайне важным в американо-иранских переговорах. Ведь несколько дней назад в ответ на действия Израиля в Ливане КСИР нанес ракетные удары по израильской территории. Тегеран требует прекращения боев в Ливане как условие сделки с США.

Трамп понимает и принимает это условие. Накануне он постарался уговорить Иран отказаться от очередной атаки на Израиль после того, как ЦАХАЛ нанес новый удар по позициям "Хезболлы" в Бейруте. СМИ пишут, что американский президент якобы предлагал Ирану дополнительное финансирование в обмен на ответных ударов. Однако до последнего момента было не ясно, согласен ли Тегеран на просьбу США.

Официально, 14 июня главный переговорщик от Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что после атак ЦАХАЛ по южным пригородам Бейрута вести мирные переговоры бессмысленно. "Агрессия против Дахии в очередной раз показала, что у Соединенных Штатов либо нет желания выполнять свои обязательства, либо нет для этого возможностей", - написал он в соцсети Х.

Ливанские события пока что не смогли поставить крест на мирном процессе. Трамп объявил о сделке, Иран ее подтверждает. Однако Израиль не изменил своей позиции. Кабинет Биньямина Нетаньяху не собирается выводить наземные силы из Ливана, как того требует американо-иранский меморандум, подписание которого намечено на 19 июня в Женеве.

"Нетаньяху ясно дал понять, что Армия обороны Израиля останется на занимаемых ею в настоящее время позициях в Ливане и продолжит действовать для противодействия угрозе со стороны "Хезболлах"", — сообщило Ynet, добавив, что Тель-Авив не будет себя считать "связанным ливанской оговоркой".

Если Нетаньяху дипломатично отклонил условия ирано-американской сделки, то праворадикальный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразился жестко.

"Соглашение Трампа не обязывает нас. Израиль не подчиняется Соединенным Штатам, и мы — независимое и суверенное государство!", — написал он в соцсети X. Выразив благодарность Трампу, Бен-Гвир все же дал понять, что "государство Израиль — не банановая республика".

Израиль будет реагировать на каждый запуск дрона, БПЛА и ракеты из Ливана и наносить удары по "Хезболле", добавил министр. Что касается вывода ЦАХАЛ с южных районов Ливана, то Израиль не должен оставлять эти территории, подчеркнул Бен-Гвир.

Американо-иранская сделка беспокоит власти Израиля из-за трех основных моментов. Первый - Ливан. Тель-Авив хочет иметь свободу рук в борьбе с "Хезболлой" без оглядки на какие бы то ни было международные сделки. Второй - иранская ядерная программа. В Израиле уверены, что соглашение Трампа не будет гарантировать жесткий контроль атомной программы ИРИ и не даст ответа на вопрос о будущем высокообогащенного урана, следовательно, не будет гарантий, что Иран не сможет создать ядерное оружие.

Третья проблемная точка - разблокировка иранских активов. Израильские власти уверены, что они пойдут не на нужды простого населения и восстановление пострадавших от войны районов, а на финансирование прокси-сил Ирана, как ХАМАС и "Хезболла", угрожающих безопасности Израиля.

Помимо общегосударственных интересов, сделка США и Ирана ставит в неудобное положение премьер-министра Биньямина Нетаньяху во внутриполитических раскладах. С одной стороны, ему важно не конфликтовать с самым важным союзником - президентом Соединенных Штатов. С другой стороны, на Нетаньяху оказывают давление правые члены камина, как Бен-Гвир и министр Бецалель Смотрич, сказавший, что Израиль оставляет за собой право действий в Ливане. Игнорирование мнения последних - это развал правительства и растущий риск проигрыша на досрочных выборах. Лишаенный неприкосновенности премьер может получить тюремный срок за коррупционные дела.

Выбирая между двумя факторами давления, Нетаньяху предпочитает сохранить власть. Посему Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не считает себя связанным условиями о прекращении боевых действий в Ливане. Такое поведение вызвало очередную порцию гнева Трампа. "Он очень сложный человек, и, честно говоря, он должен быть очень благодарен нам", — сказал он в интервью The New York Times. Трамп добавил, что если бы у Ирана действительно было бы ОМУ, то Израиль не просуществовал бы и двух часов.

По данным Axios, Трамп после новых ударов ЦАХАЛ по Ливану перешел на несдержанные ругательства в адрес Нетаньяху. "Израиль не должен больше совершать нападений на территории Ливана, но и любые другие стороны, включая "Хезболлу", не должны больше совершать нападений на Израиль. Это может стать началом долгого и прекрасного мира — давайте не будем его портить!" — написал Трамп в своем посте в Truth Social.