Крушение самолета в Турции: гибель ливийского генерала и последствия

Самолет, выполнявший рейс из Анкары в Триполи, разбился вскоре после взлета. Все находившиеся на борту, включая высшее военное руководство Ливии, погибли. Расскажем, как самолет разбился в Турции, кто был на борту, каковы возможные причины крушения, кем был аль-Хаддад для Ливии, каковы последствия крушения в Турции и какова роль Турции в ливийском конфликте.

Сегодня Ливия погрузилась в трехдневный национальный траур. Страна потеряла в авиакатастрофе в Турции одну из ключевых фигур, которая, по распространенному мнению, могла стать мостом для объединения расколотой нации.

Самолет разбился в Турции - что произошло?

Вчера вечером частный бизнес-джет Dassault Falcon 50 вылетел из столичного аэропорта Эсенбога в Анкаре, направляясь в Триполи. На его борту находилась высокопоставленная военная делегация.

Примерно через 15 минут после взлета, в 20:33 по местному времени (17:33 GMT), экипаж сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, связанной с технической неисправностью (сигнал тревоги был связан с неполадками в электросистеме), и запросил разрешение на экстренную посадку.

Самолет был перенаправлен обратно в аэропорт вылета, где были запущены все необходимые протоколы. Однако во время снижения для посадки, воздушное судно исчезло с радаров, и связь с ним прервалась (17:41).

Обломки были обнаружены поисково-спасательными группами в 2 км от деревни Кесиккавак в провинции Хаймана, примерно в 75 км к юго-западу от Анкары. На место происшествия были направлены более 400 сотрудников служб спасения, а также четыре прокурора для руководства расследованием.

МВД Турции сообщило, что обломки разбросаны на площади около 3 кв км. Позже глава МВД страны Али Ерликая сообщил, что среди обломков были найдены оба бортовых самописца (параметрический и речевой), которые были отправлены на экспертизу. Причем глава Минтранспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что после предварительного анализа самописцы будут отправлены для полной расшифровки и экспертизы в третью, нейтральную страну.

Кто был на борту разбившегося в Турции самолета?

Начальник Генштаба ВС Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад - глава делегации, высший военный чин страны;

Командующий сухопутными войсками Ливии Фейтури эль-Грибиль - один из ключевых командиров;

Директор Управления военного производства Махмуд аль-Катави - отвечал за оборонную промышленность;

Советник начальника генштаба Мохамед аль-Асави Диаб;

Фотограф из пресс-службы начальника Генштаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб.

В авиакатастрофе также погибли три члена экипажа - два пилота и одна бортпроводница.

Какова причина крушения самолета в Турции?

По сообщениям турецких официальных лиц, предварительные результаты расследования исключают саботаж. Основной версией является внезапная техническая неисправность, о чем свидетельствует сообщение экипажа об отказе электрооборудования. Важными фактами для расследования станут:

Возраст воздушного судна - разбившемуся бизнес-джету Falcon 50 было 37 лет;

Арендованная техника - самолет принадлежал мальтийской компании Harmony Jets, и, как заявил ливийский министр, не было достаточной информации о его владельце и техническом состоянии;

Работа с записями - расшифровка данных с найденных бортовых самописцев - сейчас главная задача экспертов.

Ливия направила в Анкару официальную делегацию из 22 человек, включая специалистов министерства обороны, чтобы участвовать в расследовании на месте, также прибыли родственники погибших. Власти сообщили, что полное расследование может занять несколько месяцев.

Кем был аль-Хаддад для Ливии?

Генерал-лейтенант Мухаммед аль-Хаддад с 2020 года занимал пост начальника генштаба при признанном ООН Правительстве национального единства в Триполи. Он считался ключевой фигурой в сложном процессе военной интеграции расколотой страны. При этом аль-Хаддад пользовался уважением по обе стороны конфликта.

Ветеран революции 2011 года, свергнувшей Муаммара Каддафи, аль-Хаддад был известен своим стремлением строить государственные институты и отказом подчиняться влиянию многочисленных вооруженных группировок и ополчений, контролирующих разные части Ливии. Он активно участвовал в работе объединенного военного комитета "5+5", созданного для диалога между западом и востоком страны. Даже главный политический оппонент генерала, командующий Ливийской национальной армией на востоке страны Халифа Хафтар, выразил "глубокую скорбь" в связи с его гибелью.

Каковы последствия крушения в Турции?

Гибель аль-Хаддада создает вакуум власти в Ливии в сложный момент:

Удар по стабильности правительства в Триполи: Аль-Хаддад, как и премьер-министр Абдель Хамид Дбейба, был уроженцем города Мисрата - важнейшей военной и экономической опоры запада Ливии. По мнению экспертов, его ключевой ролью было обеспечение лояльности могущественных мисратийских ополчений правительству. Его потеря может ослабить эти связи;

Замораживание процесса объединения: Генерал был центральной фигурой в диалоге с востоком, поэтому его смерть, вероятно, затормозит и без того хрупкий процесс политической и военной интеграции;

Выбор преемника: Пока что президентский совет Ливии уже назначил временно исполняющим обязанности начальника генштаба генерала Салах эд-Дин Али ан-Намруша, но властям предстоит выбрать уважаемого всеми сторонами лидера.

Какова роль Турции в ливийском конфликте?

Визит аль-Хаддада в Анкару был официальным, поскольку Турция остается ключевым внешним игроком в Ливии. Она оказывает военную, политическую и экономическую поддержку властям в Триполи.

В Анкаре аль-Хаддад провел встречи с турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу, главой минобороны Яшаром Гюлером и другими турецкими военачальниками.

За день до авиакатастрофы парламент Турции продлил мандат на размещение своих военных советников и инструкторов в Ливии еще на два года. Официальной целью заявлены "поддержка прекращения огня, политического диалога и обеспечение стабильности".

Важно, что Анкара, не отказываясь от союза с Триполи, в последнее время активизировала контакты и с восточным правительством Халифы Хафтара, проводя политику "единой Ливии", что делает Турцию также посредником.