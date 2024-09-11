Дружба или деловой контакт? Эрдоган налаживает связи с бывшим врагом в Ливии

Сын Хафтара на днях во второй раз посетил Турцию, Анкара хочет расширить сделку о делимитации морских границ. Греция встревожена.

С момента падения власти Муаммара Каддафи в Ливии началось троевластие. Восток государства с городом Тобрук контролировали силы Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара и Палата представителей (парламент), запад со столицей Триполи перешел под контроль "братьев-мусульман" (запрещенное в России террористическое движение) и созданного ими Правительства национального единства. На юге орудовали боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка). После поражения последних основная борьба развернулась между ПНЕ и ЛНА. За ПНЕ стояли Турция и Италия, ЛНА поддерживали Египет, ОАЭ, Франция и частично Россия.

Отношения Турции с восточной Ливией долгое время оставались напряженными и даже враждебными. В 2019 и 2020 годах Хафтар несколько раз пытался взять штурмом Триполи, но Турция отправила свои войска и ЧВК в защиту председателя ПНЕ Файеза Сарраджа. Более того, Турция подписала с Триполи договор о делимитации морских границ, что вызвало возмущение у Египта, Греции, Кипра и Израиля.

В январе 2020 года Россия и Турция попытались достичь нормализации между Сарраджем и Хафтаром, организовав их встречу в Москве, однако ливийский генерал покинул российскую столицу, не подписав никакого соглашения о перемирии. Дипломатические попытки продолжились на международной конференции в Берлине, куда прибыли лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также представители Франции, ЕС, США и ООН. Их усилия высоко оценила бывший канцлер Ангела Меркель. Но сгладить противоречия двух частей Ливии международные арбитры тогда не смогли.

В разговоре с журналистами Эрдоган тогда заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром. "Я сразу сказал Путину, что мы не принимаем роль посредника. Путин сказал, что возьмет на себя Хафтара и предложил мне работать с Сарраджем, чтобы решить проблему. У нас с ним такой подход. А вообще-то я по моим политическим воззрениям за один стол с террористом не сяду, и ему не дам сесть".

Со временем страсти угасли. Турция начала нормализовать отношения с Египтом и ОАЭ, испорченные во многом из-за разных позиций в Ливии. В самой Ливии тоже наметился прогресс - в 2021 году по итогам политического диалога было сформировано единое правительство страны во главе с премьером Абдул Хамидом Дбейбой. Перетягивание канатов на этом не прекратилось. В 2022 году парламент Ливии избрал нового премьера Фатхи Башагу, но Дбейба отказывается покидать свой пост, потому что собирался уйти, подготовив страну к выборам. Боестолкновения на улицах Триполи в мае нынешнего года подтверждают хрупкий характер стабильности в стране.

Если нестабильность - это естественное состояние политической жизни Ливии после 2011 года, то некоторые события вызывают удивление. 4 апреля, в пятую годовщину неудавшегося из-за вмешательства Турции штурма Триполи Хафтаром его сын Саддам приехал с официальным визитом в Анкару. Там его принял глава сухопутных сил Турции Сельчук Байрактароглу. В честь гостя был выстроен почетный караул. Саддам Хафтар провел закрытые встречи с турецкими властями.

Любопытно, что это не первый случай контакта Хафтара с Турцией. Осенью 2024 года тот же Саддам приехал на выставку оборонной промышленности SAHA EXPO в Стамбуле, что было воспринято как попытку диверсифицировать связи восточной Ливии в области ВПК и политической поддержки. Ходят слухи, что ЛНА интересуется покупкой новейших образцов турецкого оборонной промышленности.

Вопросы продажи оружия носят пока что теоретический характер, но у Триполи и Анкары есть на повестке дня и практические задачи. Хафтар, по данным издания The Middle East Eye (MEE), хочет пойти на ратификацию соглашения о делимитации морских границ, подписанного в 2019 году Правительством национального единства с Анкарой. Это вновь вызывает беспокойство в соседних странах. В частности, МИД Греции планировал обратиться к Египту с просьбой остановить заключение соглашения между Хафтаром и Эрдоганом - 5 июня глава ведомства Георгиос Герапетритис находился с визитом в Каире. Греция считает, что договор Ливии с Турцией игнорирует ее особые экономические зоны около Крита и Родоса.

Если Триполи пойдет на ратификацию соглашения, то влияние Турции в Средиземноморье возрастет и получит дополнительную легитимацию. Создав угрозу газовым проектам (месторождения и газопровод MENA) Греции, Кипра и Израиля, Анкара усилит свои возможности для ведения геологоразведки и добычи газа в регионе. Пойдет ли Каир навстречу Афинам - вопрос, ведь Египет с таким трудом нормализовал отношения с Турцией, а ее ведущие партнеры в арабском мире ОАЭ и Саудовская Аравия сами укрепляют торгово-инвестиционные связи с Эрдоганом.

С другой стороны, Турция может натолкнуться на противодействие Европейского союза, в состав которого входят Кипр и Афины. Турции есть что терять - она добивается от ЕС доли в недавно сформированном оборонном фонде в 150 млрд евро. Но и Брюссель без Анкары не сможет выстроить свою безопасность, о чем говорят встречи с участием Турции на уровне глав минобороны в Варшаве, саммит в Лондоне и переговоры глав МИД стран НАТО в Анталье.

Активизировавшиеся контакты Хафтара и Анкары - реальность, но говорись об уже свершившемся союзе двух когда-то враждовавших игроков было бы поверхностной оценкой, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов.

"О каком бы то ни было сближении Хафтара и Турции пока не приходится говорить, Хафтар лишь поддерживает контакты с Анкарой. Сближение Хафтара с турецким руководством в настоящее время можно сравнить с сотрудничеством между Москвой и Триполи. У России в Триполи ведь есть постоянные контакты, туда приезжала и военная делегация РФ, но это лишь поддержание нормальных связей", - указал востоковед.

"Кстати, запад Ливии активно поддерживает отношения с ОАЭ - главным союзником Халифы Хафтара, причем Эмираты не просто контактируют в Триполи, но и готовы инвестировать в его развитие. То есть и те, и другие ливийские политические силы стремятся иметь отношения со всеми региональными и внерегиональными игроками. В связи с этим никакой сенсации в визите сына Хафтара в Турцию нет. Хафтар точно не сменил политическую позицию и партнеров, он продолжает, как и прежде, поддерживать отношения с несколькими игроками сразу - ОАЭ, Египет, Франция", - отметил Семенов в беседе с "Вестником Кавказа".

Эксперт Центра арабо-евразийских исследований Дмитрий Талал Бридже, в свою очередь, связал визит сына Хафтара в Анкару с пересмотром Анкарой своей ливийской стратегии. "Изначально Турция делала ставку на поддержку Правительства национального согласия в Триполи, но теперь стремится выстроить рабочие каналы и с восточной частью страны, где сохраняет влияние ЛНА под руководством Хафтара. Такая многовекторность позволяет Анкаре не только укреплять свое геополитическое присутствие в Северной Африке, но и играть роль возможного посредника в будущем политическом урегулировании", - сообщил он.

"Сближение с Хафтаром также отражает стремление Турции адаптироваться к изменяющимся региональным реалиям, включая ослабление внешнего давления на ЛНА, интерес западных стран к стабильности в Ливии и снижение конфронтационности между ключевыми внешними игроками. Таким образом, Турция закладывает основу для устойчивого влияния в послевоенной Ливии, минимизируя риски односторонней ставки и расширяя поле для экономического и военного сотрудничества с различными центрами силы внутри страны", - заключил Бридже.