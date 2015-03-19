В столице Ливии произошли вооруженные столкновения

Накануне поздним вечером на юге Триполи прошли столкновения между 444-й боевой бригадой и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Причиной эскалации стала гибель руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли.

Минувшей ночью в столице Ливии Триполи прошли ожесточенные столкновения, сообщило ливийское агентство Libya Press.

"Министерство внутренних дел призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности"

- МВД Ливии

Интенсивная стрельба велась в южных районах столицы, чтобы избежать жертв, в город стянули большое количество военной техники, передает ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал Al Wasat.

На время была приостановлена даже работа столичного международного аэропорта, а все авиарейсы были перенаправлены в город Мисурата, на 200 км восточнее Триполи.

В результате столкновений пострадали не менее шести человек, все они были госпитализированы в местные больницы, сообщил представитель ливийской службы скорой помощи.

Уже к 2:00 мск министерство обороны страны объявило об успешном завершении военной операции. Подробностей министерство не привело, отметив лишь, что над районом Абу-Салим, оплотом убитого главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии, установлен полный контроль.