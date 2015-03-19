В столице Ливии произошли вооруженные столкновения

Минувшей ночью в столице Ливии Триполи прошли ожесточенные столкновения, сообщило ливийское агентство Libya Press.
"Министерство внутренних дел призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности"
- МВД Ливии
Интенсивная стрельба велась в южных районах столицы, чтобы избежать жертв, в город стянули большое количество военной техники, передает ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал Al Wasat.
На время была приостановлена даже работа столичного международного аэропорта, а все авиарейсы были перенаправлены в город Мисурата, на 200 км восточнее Триполи.
В результате столкновений пострадали не менее шести человек, все они были госпитализированы в местные больницы, сообщил представитель ливийской службы скорой помощи.
Уже к 2:00 мск министерство обороны страны объявило об успешном завершении военной операции. Подробностей министерство не привело, отметив лишь, что над районом Абу-Салим, оплотом убитого главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии, установлен полный контроль.