Что такое “Арабская весна”: суть, страны, причины и последствия

"Арабская весна" привела к свержению нескольких политических лидеров, гражданским войнам, внешним интервенциям и геополитической перекройке карты. Расскажем, какие события получили название “арабская весна”, каковы ее причины, какие страны она затронула, каковы главные события “арабской весны” в Тунисе, Египте, Сирии, Йемене и Ливии.

В начале 2010-х годов по всему Ближнему Востоку и Северной Африке прошла волна беспрецедентных по масштабу восстаний, потрясших устои арабского мира. Пятнадцать лет спустя итоги этих событий остаются противоречивыми: от хрупкой демократии до коллапса государственности.

Какие события получили название “арабская весна”?

Под термином “арабская весна” понимается широкомасштабная волна антиправительственных выступлений, восстаний и гражданских войн, которые в начале 2010-х годов охватили большинство арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки. Движение началось как протест против авторитарных режимов, коррупции и экономического неравенства.

Каковы причины "арабской весны"?

Недовольство, приведшее к взрыву, копилось десятилетиями. Его корни лежали в сочетании авторитарных политических систем, тотальной коррупции, сращивания бизнеса с правящими кланами, высокой безработицы и углубления социального неравенства. Непосредственным катализатором стала смерть 26-летнего Мохаммеда Буазизи в тунисском городе Сиди-Бузид, произошедшая ровно 15 лет назад - 17 декабря 2010 года. Его лоток с овощами был конфискован полицией, а жалобы на произвол и унижение были проигнорированы властями. Этот акт отчаяния стал символом общенационального гнева. Протесты, начавшиеся как траурные демонстрации, быстро переросли в требования отставки президента Туниса Зина эль-Абидина Бен Али.

"Арабская весна" в Тунисе - как это было?

Декабрь 2010 - январь 2011: после смерти Буазизи протесты, несмотря на обещания Бен Али создать рабочие места и жесткие действия силовиков (9 января погибли 11 человек), достигли пика. 14 января 2011 года Бен Али распустил правительство, ввел чрезвычайное положение и, уехав из страны, получил политическое убежище в Саудовской Аравии, став первым арабским лидером, свергнутым народным восстанием;

после смерти Буазизи протесты, несмотря на обещания Бен Али создать рабочие места и жесткие действия силовиков (9 января погибли 11 человек), достигли пика. 14 января 2011 года Бен Али распустил правительство, ввел чрезвычайное положение и, уехав из страны, получил политическое убежище в Саудовской Аравии, став первым арабским лидером, свергнутым народным восстанием; 2011-2014: сформировано временное правительство. 23 октября 2011 года состоялись выборы в Учредительное собрание, победу на которых одержала умеренная исламистская "Партия возрождения". Новая демократическая конституция, принятая в 2014 году, считалась одной из наиболее прогрессивных в арабском мире;

сформировано временное правительство. 23 октября 2011 года состоялись выборы в Учредительное собрание, победу на которых одержала умеренная исламистская "Партия возрождения". Новая демократическая конституция, принятая в 2014 году, считалась одной из наиболее прогрессивных в арабском мире; Последующие годы: демократические институты Туниса пережили ряд кризисов, включая экономические трудности и растущую общественную апатию. В 2019 году Бен Али умер в изгнании в Саудовской Аравии в возрасте 83 лет. В 2021 году президент Каис Саид ввел чрезвычайное положение, распустил парламент и начал править посредством указов. К 2025 году Тунис продолжает бороться с глубокими экономическими проблемами, которые и вызвали революцию.

"Арабская весна" в Египте - как это было?

Египет, самая населенная арабская страна, пережил один из самых драматичных сценариев: быструю революцию, короткий период исламистского правления и реставрацию военного режима:

Январь-Февраль 2011: 25 января, в "День гнева", начались массовые акции против 30-летнего правления Хосни Мубарака. Несмотря на его отказ уйти и атаку сторонников на площадь Тахрир 2 февраля, давление армии и миллионов протестующих заставило его 11 февраля оставить должность и передать власть Высшему совету Вооруженных сил;

25 января, в "День гнева", начались массовые акции против 30-летнего правления Хосни Мубарака. Несмотря на его отказ уйти и атаку сторонников на площадь Тахрир 2 февраля, давление армии и миллионов протестующих заставило его 11 февраля оставить должность и передать власть Высшему совету Вооруженных сил; Переходный период: после июньских выборов 2012 года главой государства стал Мохаммед Мурси - кандидат от радикального движения "Братья-мусульмане" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Его год правления был отмечен ростом политической поляризации и социальной напряженности;

после июньских выборов 2012 года главой государства стал Мохаммед Мурси - кандидат от радикального движения "Братья-мусульмане" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Его год правления был отмечен ростом политической поляризации и социальной напряженности; Военный переворот: 3 июля 2013 года армия под руководством министра обороны Абдул-Фаттаха ас-Сиси отстранила Мурси от власти. Последовал разгон лагерей его сторонников, гибель сотен человек и запрет деятельности "Братьев-мусульман" как террористической организации. Ас-Сиси избрали президентом в 2014 году. Мубарак, после судов и заключения, был оправдан и освобожден, скончавшись в Каире в 2020 году.

"Арабская весна" в Ливии - как это было?

Свержение режима в Ливии приняло наиболее кровавый и интернациональный характер, приведя к распаду государства:

Февраль-октябрь 2011 : протесты в Бенгази, начавшиеся в середине февраля, были встречены крайней жестокостью со стороны Муаммара Каддафи. Это быстро переросло в гражданскую войну. 17 марта Совет Безопасности ООН санкционировал установление бесполетной зоны для защиты мирных жителей. Военная операция НАТО "Рассвет Одиссеи" началась 19 марта и стала решающим фактором. 20 октября 2011 года Каддафи был захвачен и убит повстанцами в городе Сирт;

: протесты в Бенгази, начавшиеся в середине февраля, были встречены крайней жестокостью со стороны Муаммара Каддафи. Это быстро переросло в гражданскую войну. 17 марта Совет Безопасности ООН санкционировал установление бесполетной зоны для защиты мирных жителей. Военная операция НАТО "Рассвет Одиссеи" началась 19 марта и стала решающим фактором. 20 октября 2011 года Каддафи был захвачен и убит повстанцами в городе Сирт; Последствия: вместо построения государства Ливия погрузилась в хаос. К 2025 году страна остается разделенной между враждующими правительствами и множеством вооруженных групп на востоке (поддерживаемом "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара) и западе (Правительством национального единства в Триполи). Нефтяные богатства стали предметом борьбы, а территория страны использовалась для нелегальной миграции. Политический процесс при поддержке ООН остается крайне неустойчивым.

"Арабская весна" в Йемене - как это было?

В Йемене протесты повлекли за собой многостороннюю войну, переросшую в гуманитарную катастрофу:

2011-2012: год протестов против 33-летнего правления Али Абдаллы Салеха завершился соглашением о передаче власти при посредничестве Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. 27 февраля 2012 года Салех официально передал полномочия своему вице-президенту Абд-Раббу Мансуру Хади;

год протестов против 33-летнего правления Али Абдаллы Салеха завершился соглашением о передаче власти при посредничестве Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. 27 февраля 2012 года Салех официально передал полномочия своему вице-президенту Абд-Раббу Мансуру Хади; Гражданская война: однако переходный процесс провалился. В 2014 году движение "Ансар Аллах" (хуситы), бывшее в союзе с Салехом, захватило столицу Сану. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную кампанию против хуситов. Конфликт привел к крупнейшему в мире гуманитарному кризису по данным ООН. Али Абдалла Салех был убит своими бывшими союзниками-хуситами в декабре 2017 года после попытки перейти на другую сторону;

однако переходный процесс провалился. В 2014 году движение "Ансар Аллах" (хуситы), бывшее в союзе с Салехом, захватило столицу Сану. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную кампанию против хуситов. Конфликт привел к крупнейшему в мире гуманитарному кризису по данным ООН. Али Абдалла Салех был убит своими бывшими союзниками-хуситами в декабре 2017 года после попытки перейти на другую сторону; Текущая ситуация: хотя в 2022 году было объявлено перемирие, а в 2023 году при посредничестве Омана и ООН начался сложный политический процесс, полномасштабный мир в Йемене не достигнут. Хуситы контролируют значительные территории, включая Сану, страна де-факто разделена, а гуманитарная ситуация остается катастрофической.

"Арабская весна" в Сирии - как это было?

Начавшись как мирные протесты, конфликт в Сирии перерос в международную прокси-войну с колоссальными жертвами:

Начало и эскалация (2011-2015) : протесты начались в январе 2011 года, но организованный характер приобрели лишь в марте. Сирийские власти ответили репрессиями, что привело к массовому дезертирству офицеров и формированию Свободной сирийской армии. К 2012 году конфликт стал полномасштабной гражданской войной. На арене появились джихадистские группировки, в частности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), захватившая обширные территории Сирии и Ирака. Война вызвала волну миллионов беженцев, хлынувших в Европу;

: протесты начались в январе 2011 года, но организованный характер приобрели лишь в марте. Сирийские власти ответили репрессиями, что привело к массовому дезертирству офицеров и формированию Свободной сирийской армии. К 2012 году конфликт стал полномасштабной гражданской войной. На арене появились джихадистские группировки, в частности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), захватившая обширные территории Сирии и Ирака. Война вызвала волну миллионов беженцев, хлынувших в Европу; Вмешательство России (2015) : 30 сентября 2015 года началась военная операция России в Сирии по просьбе Башара Асада, ставшая переломным моментом. Российская авиация помогла сирийским правительственным силам вернуть ключевые территории;

: 30 сентября 2015 года началась военная операция России в Сирии по просьбе Башара Асада, ставшая переломным моментом. Российская авиация помогла сирийским правительственным силам вернуть ключевые территории; Свержение Асада (2024): наступление, начатое в конце 2023 года самой мощной вооруженной группировкой в стране - "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация), ранее связанной с "Аль-Каидой", привело к стремительному краху сирийской армии. В декабре 2024 года, после захвата Дамаска, Асад с семьей бежал из страны. По данным источников, он получил убежище в России. Страна находится в состоянии кризиса и де-факто разделена между зонами влияния различных группировок, включая ХТШ, курдские "Сирийские демократические силы" и остатки лоялистов, при этом контроль России над ключевыми военными базами сохраняется. В октябре этого года прошли парламентские выборы, в стране действует переходное правительство.

Каковы последствия и итоги "арабской весны"?

Спустя полтора десятилетия общий баланс "арабской весны" неоднозначен:

Гуманитарные катастрофы: общее число погибших в Сирит, Йемене и Ливии исчисляется сотнями тысяч, миллионы стали беженцами или внутренне перемещенными лицами. Была подорвана социальная и экономическая инфраструктура целых стран;

Геополитическая перестройка: в регион активно вошли новые внешние игроки, прежде всего Россия (в Сирии), а также Турция и Иран. Прежнее влияние таких держав как США и ЕС ослабло;

Кризис государственности: в Ливии, Йемене и отчасти Сирии классическая модель национального государства потерпела крах, уступив место контролю вооруженных групп, племенных и религиозных образований;

Социальная травма и поляризация: общества в странах, переживших гражданские войны, глубоко расколоты. Проблемы экономического развития, коррупции и безработицы, вызвавшие протесты, во многих случаях не только не решены, но и усугубились.

Таким образом, "арабская весна", начавшаяся с надежд на свободу и достойную жизнь, обернулась для большинства затронутых стран долгим периодом насилия, нестабильности и разочарования. Она наглядно продемонстрировала как силу народного протеста, так сложность построения новых политических систем на руинах старых. Арабский мир и теперь продолжает искать пути выхода из тени событий, начавшихся еще в 2010 году.