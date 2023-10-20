Экономический кризис в Египте: почему страна в долгах 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для Египта, самой густонаселенной страны Ближнего Востока, последнее десятилетие выдалось непростым с точки зрения экономики. На сегодняшний день страна - второй должник МВФ после Аргентины, а число египтян, пытающихся нелегально добраться до Европы растет с каждым годом. Расскажем, почему Египет столкнулся с экономическим кризисом.

Экономика Египта 10 лет назад

В 2013 году Египет приветствовал нового лидера - Абделя Фаттаха ас-Сиси, который пришел к власти в результате военного переворота. К этому времени страна переживала множество сложных экономических, социальных и политических проблем, которые только усугубились за недолгий период нахождения Мухаммеда Мурси у власти. Бедность превышала 23%, а общий долг правительства составлял 90,5% процентов от ВВП. Экономический рост оставался на уровне чуть более 2%, а инфляция - на уровне 10%. Безработица превышала 13%. Стране были необходимы реформы и стабильность. Сиси пообещал процветание Египту, призвав, однако своих граждан к терпению, поскольку легким процесс быть не мог.

Экономика Египта сегодня

Экономика Египта самая большая в Африке. Ожидается, что к концу 2023 года ВВП страны составит более $490 млрд.

Безработица в стране составляет 7%. Количество безработных в 2023 году незначительно, но падает.

Экономический рост в стране составляет 4,2%.

Инфляция достигла более 37% в августе 2023 года

Соотношение долга к ВВП составляет более 90%.

Обесценивание валюты и инфляция

C марта 2022 года египетский фунт (валюта в Египте) потерял 50% своей стоимости: сегодня официальный курс почти 31 египетский фунт к доллару. Падение египетского фунта началось еще в 2016 году, когда правительство страны получило кредит от МВФ в размере $12 млрд. Одновременно с обесцениванием валюты инфляция в Египте достигла рекордных 37%.

Основные причины инфляции в Египте:

нехватка твердой валюты (долларов)

значительный выпуск египетских фунтов

рост внешнего долга.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Египте не хватает долларов

Долларовый кризис в Египте начался в 2022 году в связи с глобальным ростом цен на энергоносители и зерно - два продукта, составляющих значительную часть египетского экспорта.

Еще одним фактором, который спровоцировал дефицит долларов в стране, стало падение доходов от туризма на фоне кризиса Covid-19.

Кроме того, на фоне экономической нестабильности в Египте происходит отток капитала (вложение средств в зарубежные активы).

Инвесторы тоже не спешат вкладывать деньги в страну, экономическое положение которое шаткое.

Значительная часть валютных резервов страны уходит на обслуживание долга.

Весной 2022 года Египет ввел ограничения на импорт с тем, чтобы сохранить твердую валюту, однако эта мера привела к еще большему падению инвестиционной привлекательности страны и колебаниям на рынке акций.

Кредиторы Египта

По данным Центрального Банка Египта, основным кредиторами страны стали международные финансовые учреждения, на долю которых приходится $52 млрд. Из них $22 млрд Египту предстоит вернуть МВФ. Странам Персидского залива, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейту и Катару Египет должен почти $46 млрд.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Около $10 млрд Египет должен Парижскому клубу кредиторов: Германии, Японии, Великобритании, Франции и США. Около $ 8 млрд Египту предстоит отдать Китаю.

Сегодня внешний долг Египта составляет более $165 млрд. За последние два года Египет выплатил $52 млрд по долговым обязательствам.

Демографический бум

Сам Египет одной из основных причин экономических проблем называет демографический рост: в 2013 году население страны составляло 93 млн человек, в 2023 - уже 113 млн человек. Очевидно, что с ежегодным приростом населения в 1,7% экономика Египта не справляется: не хватает ни рабочих мест, ни жилья для граждан страны. Страдают также система здравоохранения и образования.

Проблемы в промышленности

Промышленное производство Египта, на долю которого приходится 15% от ВВП, играет важную роль в экономике страны и обеспечивает рабочие места для миллионов египтян, тем не менее его развитие, и следовательно, экономическое, тормозится из-за ряда проблем:

Египет производит товары с низкой добавленной стоимостью, вследствие чего страдает конкурентоспособность египетской продукции.

Недостаточная экспортная база

Зависимость от природных ресурсов (в частности, воды).

Чтобы решить все эти проблемы и тем самым стабилизировать экономику, Египет одобрил программу структурных реформ в рамках более широкой программы ”Видение Египта 2030”.

Дорогостоящие проекты

Жители Египта, страдающие от катастрофической инфляции, одной из причин экономического кризиса называют дорогостоящие проекты, которые осуществляются в стране. Правительство Египта строит новые мосты, дороги, аэропорты и целые города. И хотя в долгосрочной перспективе все эти проекты крайне необходимы для экономики Египта, в настоящее время их осуществление требует значительных финансовых вливаний, что оказывает давление на страдающую экономику страны.

Как Египет решает экономические проблемы

Египет поддерживает высокие ключевые ставки

В течение четырех лет Египет планирует продать более 30 государственных компаний, представляющих 18 секторов страны инвесторам, чтобы поддержать экономику страны. Среди этих компаний три банка, 7 нефтехимических предприятий, 4 застройщика, три электростанции и две страховые компании.

Египет планирует отказаться от торговых обменов в долларах со странами БРИКС.

Абдул Фаттах Ас-Сиси, выдвинувший свою кандидатуру на участие в президентских выборах, которые состояться в декабре, пообещал, что со временем нация сможет достичь процветания, хотя для этого и придется пережить непростые времена.