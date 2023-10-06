У Египта будет новая столица: зачем она нужна и во сколько обойдется?

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В пустыне к востоку от Каира виднеются очертания города - новой столицы Египта. Для нынешнего президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси это предмет гордости и заветная цель, а для многих египтян - неоднозначная затея. Расскажем, зачем Египту новая столица, сколько стоит ее строительство, что уже готово и когда город появится на карте мира.

Видение Египта 2030

В 2016 году Абдель -Фатах ас-Сиси объявил амбициозный план по обеспечению процветания страны на трех уровнях: экономическом, социальном и климатическом. План получил название ”Видение Египта 2030”. Одной из основных задач в рамках плана стало строительство новой столицы Египта - крупнейшего проекта в современнейшей истории государства, о котором стало известно годом ранее.

Зачем нужна новая столица Египта?

Официально, новая столица Египта нужна для решения острой социальной проблемы нехватки жилья. Новая столица - лишь один из 15 городов, которые собирается построить правительство на обширных пустынных землях. На сегодняшний день заселено всего 10% территории Египта. Каждый из новых городов, в том числе столица, будет ”умным” и позволит обеспечить миллионы жителей страны, население которой на 2023 год составляет 108 млн человек, жильем. Ожидается, что завершена новая столица будет к 2050 году.

Где находится новая столица Египта?

Новая столица Египта, строительство которой началось 8 лет назад, расположена в 45 километрах к востоку от Каира. Площадь ее составит 725 квадратных километров. В городе планируется создать 21 жилой район, где на первом этапе будет проживать более 6 млн человек.

Умный город

В рамках плана ”Видение Египта 2030” новая столица будет оснащена самыми передовыми технологиями:

дорожное движение будет управляться смарт-системой для предотвращения пробок и аварий;

умные технологии будут обеспечивать электро-, газо- и водоснабжение для снижения стоимости коммунальных услуг;

дома, квартиры и административные здания будут оснащены автоматическими системами, предупреждающими нанесение вреда окружающей среде за счет нерационального использования ресурсов.

электрогенерация будет производится в том числе и за счет солнечных ферм;

все здания в городе будут включены в единую быстродействующую цифровую сеть;

водные ресурсы в городе будут восполняться за счет растительности и искусственных озер и ручьев.

Как называется новая столица Египта?

Пока у новой столицы Египта нет официального названия. На данный момент город называют Новой административной столицей.

В 2019 году правительство Египта устроило конкурс на название столицы с призовым фондом почти в $2,5 тыс. Конкурс завершился через полтора месяца после начала, но имя для новой столицы так и не было определено.

Один из возможных вариантов названия - ”Кемет”. Жители древнего Египта называли свою страну Кемет, что означает ”черная (плодородная) земля”.

Среди других вариантов:

Аль-Мустакбаль - Будущее

Ас-Салам - Мир

Маср - так Египет называется на арабском.

Что уже построили в будущей столице?

В новой столице Египта уже завершено строительство нескольких знаковых сооружений, а также административных зданий, школ, больниц, мечетей, церквей и целых жилых районов. Некоторые из сооружений поражают своим размахом:

Египетский исламский культурный центр - самая большая мечеть в Египте, которая была завершена в 2022 году. Вместимость мечети площадью 250 тыс. квадратных метров - 120 тыс. человек.

Мечеть Аль-Фаттах Аль-Алим считается второй самой большой мечетью в Египте. Мечеть, вместимость которой 17 тыс человек, была торжественно открыта Ас-Сиси в 2019 году.

Собор Рождества Христова - коптская церковь для христианского меньшинства Египта, самая большая христианская церковь на Ближнем Востоке.

Октагон, новая штаб-квартира египетского министерства обороны еще не завершена, но уже претендует на звание самого большого сооружения подобного плана в мире.

Культовая башня (Iconic Tower) - самое высокое здание в Африке, одно из 20, которое планируется построить в центральном бизнес-районе новой столицы Египта.

Сколько стоит новая столица Египта

Стоимость новой столицы Египта оценивается в $50 млрд. Финансирование столицы обеспечивается в основном за счет китайского капитала, облигаций с высокой процентной ставкой, а также инвестиций ближневосточных стран, в том числе Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Реализацией большинства проектов новой столицы занимается Административная столичная градостроительная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит Министерству обороны Египта.