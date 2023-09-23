Суэцкий канал: как Европу соединили с Азией

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Пока не полностью реализован транспортный коридор ”Север-Юг”, основным и кратчайшим торговым путем, связывающим Европу и Азию, остается маршрут через Суэцкий канал. Как был создан Суэцкий канал и кому он принадлежит - рассказываем в этом материале.

Что такое Суэцкий канал?

Суэцкий канал - судоходный торговый канал, один из самых загруженных в мире. По данным Администрации Суэцкого канала, в 2022 году через международный водный путь, которому более полутора веков, прошло 23,5 тыс. судов, а его выручка составила рекордные $8 млрд. Суэцкий канал - рукотворный водный путь, соединяющий Средиземное море с Индийским океаном через Красное море. До того как был создан Суэцкий канал, торговым судам приходилось огибать африканский континент, что увеличивало маршрут на 8 тыс. километров.

Где находится Суэцкий канал?

Длина Суэцкого канала, который на арабском называется Канат Эс-Сувайс - 193 километра. Канал соединяет египетский город Порт-Саид на берегу Средиземного моря (Атлантический океан) с египетским городом Суэц (Эс-Сувайс) на побережье Красного моря (Индийский океан). Канал разделяет материковую часть Египта и Синайский полуостров, а в более глобальном масштабе - Африку от Азии.

Фараоны и Суэцкий канал

Современный Суэцкий канал не первая попытка человечества создать транспортный коридор в регионе. Фараон Сенусерт III, предположительно, создал первый канал, соединивший Красное море и реку Нил в XIX в. до н.э. Позднее, уже в VII-VI вв. до н.э. фараон Нехо II и персидский завоеватель Дарий I также предпринимали попытки создать судоходный канал. Считается, что прообраз Суэцкого канала, древний ”Канал Фараонов”, был завершен в III веке до н.э. во время правления династии Птолемеев, и пользовалась им, в том числе и Клеопатра.

Бонапарт и Суэцкий канал

Завоевав Египет в 1798 году, французский полководец Наполеон Бонапарт отправил команду экспертов, чтобы те изучили возможность иссечения Суэцкого перешейка и создания канала, который бы соединил Красное море со Средиземным. В результате четырех отдельных экспедиций специалисты Бонапарта пришли к выводу, что создание канала невозможно, поскольку Красное море как минимум на 9 метров выше, чем Средиземное, и устройство канала приведет к катастрофическому затоплению дельты Нила. Из-за просчета инженеров Наполеон Бонапарт отказался от проекта, к которому, однако, вернутся через 30 лет.

Линан-паша и Фердинанд Лессепс

Своим появлением Суэцкий канал обязан двум людям: Линану-паше и Фердинанду Лессепсу. Французский эксперт и исследователь, специалист по Египту Луи Линан де Бельфон, которого называли Линан-паша, сумел вычислить, что уровни в обоих морях (Средиземном и Красном) примерно одинаковые, поэтому создание водного пути вполне осуществимо.

В 1850 году Фердинанд Лессепсу, дипломату из Франции, удалось убедить власти Египта, который на то время был частью Османской империи, создать компанию для строительства канала. Компания Суэцкого канала в итоге получила землю и окружающие ее водные пути в аренду на 99 лет.

Строительство Суэцкого канала

Сооружение Суэцкого канала продолжалось десять лет: с 1859 по 1869 годы. При строительстве было задействовано более полутора миллиона человек, причем многие из них были подневольными рабочими. Строительство канала значительно замедлилось, когда в 1863 году Исмаил-паша, правитель Египта, запретил использование принудительного труда. На фоне нехватки рабочей силы Лессепс прибегает к передовым технологиям того времени, используя экскаваторы, работающие на угле. За время прокладывания канала было перемещено более 75 млн кубометров песка, а стоимость строительства превысила $ 100 млн.

Когда открыли Суэцкий канал

17 ноября 1869 года Исмаил-паша, хедив (наместник) Египта и Судана, официально открыл Суэцкий канал. Первым судном, которое прошло через канал, была яхта императрицы Франции Евгении (супруги Бонапарта III), за ней проследовал британский лайнер ”Дельта”. Хотя в первые два года загруженность канала была меньше, чем предполагалось, новый водный путь со временем коренным образом изменил мировую торговлю и сыграл немаловажную роль в колонизации Африки европейскими державами.

Кому принадлежит Суэцкий канал

Изначально Компания Суэцкого канала, которая управляла Суэцким каналом, частично принадлежала французским инвесторам, но большая ее часть была в ведении египетских властей.

В 1875 году ввиду того, что канал не приносил ожидаемой прибыли, Исмаил-паша продал свои акции компании Великобритании.

В рамках Константинопольской конвенции 1888 года было решено, что Суэцкий канал будет функционировать как нейтральная зона под протекторатом Великобритании, которая к тому времени заполучила контроль над Египтом и Суданом.

Англо-Египетский договор 1936 года еще раз утвердил право Великобритании на водный путь, который сыграет важную роль во время Второй мировой войны. Несмотря на нейтральный статус Суэцкого канала, корабли стран ”оси” не допускались в него на протяжении большей части войны.

В 1951 году Египет вышел из Англо-Египетского договора, и в 1956 году британские военные покинули Суэцкий канал, передав контроль над ним Египетскому правительству, которым в то время руководил Гамаль Абель Насер.

Гамаль Абдель Насер передал руководство каналом специально созданному для этой цели государственному Управлению Суэцкого канала, которое руководит операциями канала по сей день.

Интересные факты о Суэцком канале

Статуя Свободы изначально задумывалась для Суэцкого канала. Фредерик Огюст Бартольди, автор скульптуры, предложил Лессепсу установить в средиземноморской части канала скульптуру, наподобие Колосса Родосского, под названием ”Египет несет свет Азии”, изображающую египтянку с огромным факелом в руке. Его проект одобрен не был.

Автор проекта Суэцкого канала Лессепс позднее предпринял попытку создания Панамского канала, однако потерпел неудачу и даже предстал перед судом.

Египетское правительство закрыло канал во время Шестидневной войны с Израилем. В момент закрытия канала в нем находились 15 международных судов: они оставались в канале 8 лет до 1975 года.

Сегодня Суэцкий канал - нейтральный международный водный путь, открытый для всех судов, торговых и военных, всех государств мира.