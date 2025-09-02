Махачев прилетел в США для подготовки к следующему бою в UFC

Ислам Махачев начинает в США заключительный этап подготовки к поединку с австралийцем Маддаленой. Первые два этапа состоялись в России и ОАЭ.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прибыл в Нью-Йорк. Соответствующую информацию подтвердил на своих страницах в соцсетях сам спортсмен, опубликовав видео на фоне достопримечательностей этого города.

В Соединенных Штатах он проведет заключительный этап подготовки к бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится в ноябре.

До этого Махачев проходил подготовку в Дагестане и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, бой российского и австралийского бойцов за звание чемпиона UFC в полусреднем весе будет главным событием турнира UFC 322, который состоится в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября.