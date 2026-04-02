Туристический бум в Египте: как страна выиграла от войны в Иране?

Какое место в мире Египет занимает по туризму?
Традиционно, Египет - одно из самых популярных туристических направлений, входящее в топ-10 по количеству прибытий в мире. На Ближнем Востоке Египет третий после неизменного фаворита, Турции, и Саудовской Аравии, где большинство туристов - это религиозные паломники, совершающие хадж и умру. В 2025 году Египет посетили рекордные 18 млн туристов, что составляет рост на 21% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году показатели еще лучше: в первом квартале года страну посетили на 16% больше туристов, чем в прошлом, а общее количество прибывших с января по апрель 2026 год составило 6,1 млн человек, что на 7% больше, чем за первое полугодие 2025 года.
Кто летит в Египет?
Главные ценители отдыха в Египте - это европейцы и россияне. Из европейских стран, в том числе Великобритании, Германии, Италии и Франции, ежегодно в арабскую страну прилетают более 10 млн человек, из России Египет едут посмотреть от двух до трех миллионов туристов, из ближневосточных стран - около двух миллионов, из Китая и Индии - до полумиллиона человек.
Насколько важен туризм для Египта?
Ежегодная прибыль от туризма составляет почти 4% ВВП Египта. В 2025 году страна заработала на иностранцах, приезжающих посмотреть достопримечательности и поплавать в Красном море, более $14,5 млрд. Благодаря туризму растут иностранные резервы Египта; развивается инфраструктура страны - появляются новые отели и аэропорты, строятся дороги, открываются музеи; появляются сотни тысяч рабочих мест; укрепляется международный имидж страны. Туризм для Египта важен настолько, что на 2026/2027 финансовый год страна планирует увеличить свой международный маркетинговый бюджет почти в два раза до $ 60 млн для продвижения курортов на 23 ключевых рынках. На сегодняшний день главная цель Египта в сфере туризма - привлекать до 30 млн международных туристов в год к 2030 году.
Как Египет выиграл от войны в Иране?
Одним из факторов, повлиявших на рост туристического потока в Египте в 2025-2026 году, стал конфликт на Ближнем Востоке. Война Ирана против Израиля и США, вылившаяся в атаки на соседние с Ираном страны Персидского залива, в том числе на главных туристических колоссов региона - Саудовскую Аравию и ОАЭ - привели к общерегиональному падению туризма на 14%. Одновременно с этим турпоток в Египет увеличился на 16%. Главный драйвер роста в этом случае - безопасность направления и доступность авиаперелетов. Но война в Иране далеко не единственное, благодаря чему Египет переживает туристический бум.
Туристическая стратегия
В последние годы Египет особенно активно взялся за развитие своего туристического сектора, вкладывая огромные деньги в инфраструктуру, привлечение иностранных партнеров и развитие новых направлений. Цель, которую перед собой ставит страна - это привлечение туристов на более долгий срок пребывания и повторные визиты. Шаги, предпринимаемые правительством страны для достижения этой цели, следующие:
- презентация Египта на международных рынках, посредством участия в глобальных выставках, продвижение на платформах онлайн-бронирования, кампании в соцсетях и медиа;
- продвижение страны за счет путешествий инфлюэнсеров;
- развитие новых проектов на побережье Красного моря;
- развитие новых направлений туризма - сафари, дайвинга, парусного спорта и гольф-туризма;
- увеличение количества международных рейсов;
- открытие новых достопримечательностей;
- строительство новых отелей;
- развитие цифровых платформ для облегчения расчетов, регистрации и т. д.
Почему туристы едут в Египет?
Выбор Египта туристами со всего мира не случаен. Страна, изначально обладающая огромным культурным наследием и морскими городами-курортами, сегодня делает все, чтобы продолжать привлекать путешественников. И все-таки почему туристы едут в Египет?
- Египет - это доступное направление. Цены на отдых в стране ниже, чем в ближайших странах-конкурентах региона, ОАЭ и Саудовской Аравии и даже в Турции.
- Египет предлагает разные виды отдыха, включая пляжный, культурный, религиозный, приключенческий, эко-туризм и бизнес-туризм.
- В Египет можно добраться практически из любой страны мира.
- Чтобы посмотреть на всемирное наследие - пирамиды, гробницы и древние города.
- За удобством и комфортом. Размещение в Египте доступно для туристов с разным бюджетом и возможностями.
- Египет - круглогодичное направление, где можно отдохнуть в любой сезон.