Карачаево-Черкесия начнет обновлять колледжи с 2026 года

Со следующего года в Карачаево-Черкесии стартует программа обновления колледжей, ее первой ласточкой станет черкесский колледж индустрии питания, туризма и сервиса.

Средние профессиональные учебные заведения начнут обновлять с будущего года в КЧР, рассказал глава региона Рашид Темрезов.

По его словам, первым в рамках программы будет модернизирован колледж индустрии питания, туризма и сервиса, который действует в Черкесске и входит в число ключевых средних профессиональных образовательных организаций республики.

"Учреждению уже почти 60 лет, здесь обучаются свыше 600 студентов, и наша задача – обеспечить им современные условия и качественную инфраструктуру, обеспечивающую высокий уровень подготовки"

– Рашид Темрезов

Глава республики уточнил, что колледжу предстоит капитальный ремонт, в ходе которого будут приведены в порядок фасад здания и его аудитории. Реконструкция запланирована в спортивном и актовом залах, работы будут проводиться и в столовой колледжа.