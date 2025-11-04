Вестник Кавказа

Более полумиллиарда рублей получит на ремонт колледжей Северная Осетия

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Северной Осетии анонсировал ремонтные работы в колледжах и общежитиях республики. На эти цели планируется потратить сотни миллионов рублей.

Северной Осетии для ремонта колледжей и общежитий предоставят почти 600 млн рублей. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах главы республики в соцсетях.

Сергей Меняйло уточнил, что средства будут выделены региону в рамках проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

"Почти 600 миллионов рублей из федерального бюджета получит Северная Осетия на капитальный ремонт колледжей. Приведем в порядок как учебные корпуса, так и общежития"

– глава республики

Он подчеркнул, что выделенные денежные средства планируется также потратить на закупку нового оборудования для образовательного процесса.

Кроме того, руководитель региона акцентировал внимание на том, что главная цель предстоящих работ заключается в том, чтобы сделать учебный и рабочий процесс гораздо комфортнее для детей и преподавателей.

