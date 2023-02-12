"Огненное колесо" из Нартского эпоса едва не загорелось в Северной Осетии

Пожар произошел неподалеку от арт-объекта "Колесо Балсага" в Северной Осетии. Саму достопримечательность, символизирующую пламя, удалось уберечь от огня.
Арт-объект "Колесо Балсага" мог сгореть в Северной Осетии, подробности рассказал глава Даргавского сельского поселения Марат Токаев.
По его словам, в местности неподалеку от достопримечательности загорелась трава, передает ИА "15 Регион". Пожар удалось оперативно потушить.
"Сейчас все в порядке, возгорание ликвидировано, арт-объект не пострадал"
– Марат Токаев
Стоит отметить, что огненное Колесо Балсага – это один из героев Нартского эпоса. Считается, что его невозможно победить. Кроме того, по легенде оно сурово наказало другого героя Нартского эпоса за оскорбление дочери земного осветила.