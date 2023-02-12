Вестник Кавказа

"Огненное колесо" из Нартского эпоса едва не загорелось в Северной Осетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар произошел неподалеку от арт-объекта "Колесо Балсага" в Северной Осетии. Саму достопримечательность, символизирующую пламя, удалось уберечь от огня.

Арт-объект "Колесо Балсага" мог сгореть в Северной Осетии, подробности рассказал глава Даргавского сельского поселения Марат Токаев.

По его словам, в местности неподалеку от достопримечательности загорелась трава, передает ИА "15 Регион". Пожар удалось оперативно потушить.

"Сейчас все в порядке, возгорание ликвидировано, арт-объект не пострадал"

– Марат Токаев

Стоит отметить, что огненное Колесо Балсага – это один из героев Нартского эпоса. Считается, что его невозможно победить. Кроме того, по легенде оно сурово наказало другого героя Нартского эпоса за оскорбление дочери земного осветила.

