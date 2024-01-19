Город мертвых в Даргавсе – самый легендарный и загадочный некрополь Кавказа

"Город мертвых" у села Даргавс в Северной Осетии – это самый крупный средневековый склеповый некрополь на Северном Кавказе. Происхождение древнего могильника окутано тайнами, легендами и мифами. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов со всей России, чтобы прикоснуться к истории этого старинного места.

Уникальный некрополь Северной Осетии и одно из самых загадочных мест Северного Кавказа – "Город мертвых". Он является крупнейшим средневековым склеповым кладбищем региона.

Здесь расположены около сотни семейных усыпальниц, где покоятся несколько тысяч человек. Сами склепы – это строения в высоту до трех этажей с заостренными крышами, в стенах которых расположены небольшие отверстия. Также встречаются полуподземные склепы, они обычно с плоской крышей. Начало массовых захоронений здесь относится к 16 веку.

Чем же привлекает туристов это, казалось бы, мрачное место?

"Вестник Кавказа" взял интервью у генерального директора Национального музея Республики Северная Осетия-Алания Аслана Аркадьевича Цуциева, чтобы в своем материале рассказать об истории Города мертвых, его легендах и особенностях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Даргавс?

"Город мертвых" расположен в километре от селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии. От столицы республики Владикавказа до некрополя около 40 км.

Захоронения размещены на склоне горы Раминырах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Легенды Даргавса

"Город мертвых" окутан множеством легенд – и далеко не все они достоверны. По словам генерального директора Национального музея Алана Цуциева, подобные легенды зачастую придумывают гиды, которые могут не знать реальной истории происхождения этого места.

Одна из таких легенд гласит, что склепы были построены во время эпидемии чумы и холеры: якобы именно сюда многие заболевшие приходили доживать свои последние дни.

Также существует легенда о красавице, которая жила здесь много веков назад. Из-за ее красоты произошла кровопролитная битва, и многие мужчины были убиты, но земля не принимала тела погибших. Поэтому было решено соорудить склепы, которые возвысятся над землей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Даргавса

Даргавский некрополь, хоть и считается самым загадочным местом Северного Кавказа, на самом деле возник по вполне прагматичным причинам.

Склепы в горных районах встречаются достаточно часто. Они есть на территории Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

Строительство таких усыпальниц связано с тем, что в горах мало плодородной почвы, каждый клочок земли высоко ценился и использовался для пахоты, сенокоса или пастбища. Поэтому, чтобы захоронения не занимали большую территорию, строили склепы, которые могли уходить под землю или же наоборот возвышаться на несколько метров.

На территории Даргавса есть два типа склепов – полуподземные и надземные. Первые имеют вид полуземлянок. Надземные сооружения могут доходить в высоту до трех этажей. Этажность построек зависела от численности семьи, которой принадлежал склеп. Чем многочисленней семья – тем выше сооружался склеп.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погребения также были нескольких видов. Самые ранние захоронения относятся к типу захоронений, когда покойного заворачивали в ткань или войлок и укладывали на настилы из дерева.

Позднее появились деревянные колоды, которые напоминали лодки, – это было связанно с мифологией. У многих народов считалось, что смерть – это путешествие через реку. В горной части республики сохранились древние села, которые располагаются вдоль рек. Кладбища таких поселений зачастую находятся на противоположном берегу.

Самыми поздними захоронениями в Даргавсе считаются погребения в гробах.

"Город мертвых" перестает быть действующим кладбищем к середине 19 века, когда многие жители стали переселяться на равнину и необходимость в жесткой экономии земли отпала.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кладбище в Даргавсе – место притяжения туристов

Даргавс стал местом притяжения туристов еще во время Советского Союза. Все благодаря турбазе Кахтисар, которая здесь раньше располагалась, и бальнеологическому курорту в Кармадоне.

В последние годы поток туристов также значительно вырос, из-за чего место приходится охранять.

По словам генерального директора Национального музея, некоторые туристы нарушают правила, установленные на территории некрополя. Были здесь и случаи вандализма.

Поэтому многие отверстия в склепах пришлось закрыть с помощью деревянных ставней.

© Фото: Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания

Как добраться в "Город мертвых"?

Добраться в "Город мертвых" можно несколькими способами:

на общественном транспорте – маршрутное такси 115 отходит от остановки "Центральный рынок" во Владикавказе почти каждый день (кроме вторника и среды);

на такси;

на личном транспорте, выбрав одну из трех дорог;

с гидами на экскурсионных автобусах.

© Фото: Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания

Какие достопримечательности есть около Даргавса?

Добираясь в Даргавс на личном транспорте, можно выбрать одну из дорог, которая ведет к одноименному селу.

Все три маршрута проходят по живописным местам, богатым достопримечательностями.

Наиболее популярный маршрут у туристов проходит через Кармадон, где более 20 лет назад произошел сход ледника Колка, который унес жизни более сотни людей и съемочной группы актера и режиссера Сергея Бодрова. Здесь можно остановиться возле мемориала, посвященного трагическим событиям. Второй вариант маршрута – через Куртатинское ущелье и Верхний Фиагдон. Здесь расположен Аланский Успенский мужской монастырь, который считается одним из самых излюбленным мест у туристов. Третий маршрут, менее популярный и самый сложный, идет вдоль реки Гизельдон. Сейчас дорогу восстанавливают. В зимний период проехать по ней будет тяжело из-за крутых серпантинов. На этом маршруте также расположены несколько усыпальниц – Надземный склеп около села Кобан и некрополь Хуссар Хинцаг.

Также в 800 метрах от Даргавса находится арт-объект "Колесо Балсага".

© Фото: Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания

© Фото: Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания

Помимо некрополя, в самом селе Даргавс хорошо сохранились древние башни, боевые и жилые. Также недалеко от Даргавса есть тайная башня Кровника – живописное место, а также расположено несколько святилищ традиционной осетинской веры.

Как относится местное население к ажиотажу вокруг Даргавса?

Несмотря на то, что количество туристов, которые приезжают посетить Даргавс, постоянно растет, местные жители уже давно привыкли к наплыву путешественников. Некоторые из них организовали торговлю сувенирами недалеко от некрополя.

При этом жители села сам некрополь без необходимости не посещают.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие правила существуют на территории некрополя?

Даргавс в Северной Осетии, хоть и считается туристическим объектом, но все же представляет собой место захоронения людей. Поэтому на его территории действуют определенные правила:

перед тем, как посетить Город мертвых, администрация Национального музея рекомендует подкрепиться заранее, чтобы не приходить в некрополь с едой и напитками;

необходимо соблюдать нехитрый дресс-код – не надевать короткую одежду;

не стоит забираться в сами склепы и фотографировать их изнутри;

лучше захватить с собой наличные деньги – оплатить билет в некрополь безналичным способом не всегда получается из-за особенностей горной местности.

© Фото: Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания

© Фото: Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания

© Фото: Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания

Даргавский склеповый некрополь – поистине удивительный исторический памятник. Кто-то обходит его стороной, считает гнетущим и не подходящим для туризма местом. Кто-то восхищается тому, как сохранились древние захоронения и хочет прикоснуться к многовековой истории аланов. А кто-то жаждет острых ощущений и, несмотря на правила этого места, пытается нарушить вечный сон хозяев некрополя.

Можно сказать однозначно, что равнодушных к Даргавсу и его истории нет.

© Фото: Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания