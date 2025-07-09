Карачаево-Черкесия и Оман смогут совместно развивать туризм

Глава Карачаево-Черкесии назвал возможные сферы сотрудничества региона с Оманом. Стороны могут развивать туризм, сельское хозяйство и отрасль по производству минеральной воды.

Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) назвал возможные сферы сотрудничества региона с Оманом, сообщил глава региона Рашид Темрезов на бизнес-форуме Россия-Оман.

"Стороны могут развивать туризм, сельское хозяйство и отрасль по производству минеральной воды"

– Рашид Темрезов

Он напомнил, что у региона имеется значительный опыт сотрудничества со странами исламского мира, в том числе, КЧР экспортирует халяльные продукты питания. Республике интересно дальнейшее укрепление связей с исламскими странами.

Отметим, что Оман отменил визы для российских туристов, а с декабря россияне смогут отправиться на отдых в город Салала - "аравийские Мальдивы". Прямые рейсы из Москвы запускает Oman Air.