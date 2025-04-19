Вестник Кавказа

Россия и Оман отменят визы 18 июля

Флаг Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Визы между Россией и Оманом отменят 18 июля. Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Министерство иностранных дел России сообщило, что с 18 июля текущего года вступит в силу соглашение между РФ и Оманом о взаимной отмене визового режима.

В заявлении говорится, что россияне смогут находиться на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности с разрешением на работу.

Во российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

В МИД РФ добавили, что аналогичные права при посещении России предоставляются и гражданам Султаната.

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