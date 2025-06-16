Узбекистан и Оман доведут число авиарейсов до 50 в неделю

Авиационные власти Узбекистана и Омана намерены серьезно расширить сотрудничество в сфере гражданской авиации, доведя общее число пассажирских авиарейсов между государствами до 50 в неделю и организовав открытое небо.

Попасть из Узбекистана в Султанат Оман туристам вскоре станет намного проще – авиарейсов между странами станет значительно больше, таковы итоги переговоров авиавластей двух стран, сообщает Минтранс Узбекистана.

Обновленное соглашение, подписанное в ходе переговоров, предполагает серьезное расширение двухстороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, укрепление воздушного сообщения и развитие логистики - авиакомпаниям обеих стран разрешено выполнять до 50 рейсов в неделю.

Еще один важный момент – создание режима "открытого неба", который будет применяться в международных аэропортах Самарканда и Салалы, что позволит уже в этом году наладить прямое регулярное авиасообщение, в том числе рейсов авиакомпании Oman Air, передает Podrobno.uz.

Подписанное соглашение позволяет также использовать свободу воздушного пространства для грузовых перевозок, что открывает новые возможности для обеих стран.