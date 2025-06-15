AZAL и Uzbekistan Airways подписали партнерское соглашение

Крупнейшие авиакомпании Азербайджана и Узбекистана AZAL и Uzbekistan Airways заключили соглашение о совместной эксплуатации авиарейсов, которое существенно упростит планирование путешествий для туристов двух стран.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) и флагманский авиаперевозчик Узбекистана авиакомпания Uzbekistan Airways подписали соглашение о совместной эксплуатации рейсов (code-share), сообщили в AZAL.

Документ в первую очередь направлен на удобство путешественников из обеих стран – он позволит им более гибко и удобно планировать отдых, поскольку предоставляет им возможность выбирать самый удобный авиарейс между Баку и Ташкентом среди девяти доступных вариантов в неделю обеих авиакомпаний – тарифы на них будут одинаковыми, передает Trend.

Еще один безусловный плюс для туристов – у тех из них, кто летит транзитом, будет гораздо больше вариантов для выбора стыковок авиарейсов в базовых хабах Баку и Ташкента.

"Партнерство с Uzbekistan Airways отражает стремление авиакомпаний не только расширять маршрутную сеть, но и укреплять связи между народами наших стран. Мы рады предложить пассажирам еще больше удобства, гибкости и новых направлений для путешествий"

коммерческий директор Azerbaijan Airlines Джамиль Манизаде

Это соглашение – шаг к более тесному сотрудничеству, развитию туризма и укреплению дружбы между Азербайджаном и Узбекистаном, открывающий новые горизонты для путешествий, добавил он.

Соглашение определяет форму сотрудничества между авиакомпаниями, при которой они выполняют совместные рейсы, предоставляя пассажирам более широкий выбор маршрутов и стыковок.