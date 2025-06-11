AZAL связал Баку с турецкими Аданой и Мерсином

Самолет национального авиаперевозчика Азербайджана авиакомпании AZAL сегодня впервые выполнил первый регулярный авиарейс из Баку в турецкий Международный аэропорт Чукурова между Аданой и Мерсином.

Еще два турецких города – Адана и Мерсин – стали ближе для граждан Азербайджана, сегодня в новом международном аэропорту Чукурова, расположенном между ними, приземлился первый прямой авиарейс из Баку, который выполнил национальный авиаперевозчик Азербайджана – авиакомпания AZAL.

Аэробус азербайджанской компании в турецкой воздушной гавани по традиции встретили водяной аркой, а всем его пассажирам вручили турецкие сладости, передает Trend.

Летать по маршруту авиалайнер будет дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям – это будет удобно и для тех пассажиров, которые отправляются в соседние районы – он избавит их от утомительного путешествия на рейсовом автобусе, отметили в авиакомпании.