Вестник Кавказа

Рейсы AZAL из Баку в Тебриз отменены до конца июня

Рейсы AZAL из Баку в Тебриз отменены до конца июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
AZAL отменяет рейсы из Баку в Тебриз до конца июня. Также азербайджанский авиаперевозчик отменил ближайшие по времени рейсы в столицы Израиля, Индии, Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменяет рейсы из Баку в иранский Тебриз до конца июня на фоне эскалации между Ираном и Израилем.  

"В связи с последними событиями на Ближнем Востоке рейсы по маршруту Баку - Тебриз - Баку отменены до конца июня"

– AZAL

Также поступила информация об отмене полетов AZAL из Баку в Тель-Авив, Нью-Дели, Исламабад, Эр-Рияд,Тегеран. Рейсы должны были быть выполнены 14-16 июня. 

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня нанес ракетные удары по целям в Иране. Тегеран ответил ударами по территории Израиля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.