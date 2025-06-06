Рейсы AZAL из Баку в Тебриз отменены до конца июня

AZAL отменяет рейсы из Баку в Тебриз до конца июня. Также азербайджанский авиаперевозчик отменил ближайшие по времени рейсы в столицы Израиля, Индии, Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменяет рейсы из Баку в иранский Тебриз до конца июня на фоне эскалации между Ираном и Израилем.

"В связи с последними событиями на Ближнем Востоке рейсы по маршруту Баку - Тебриз - Баку отменены до конца июня"

– AZAL

Также поступила информация об отмене полетов AZAL из Баку в Тель-Авив, Нью-Дели, Исламабад, Эр-Рияд,Тегеран. Рейсы должны были быть выполнены 14-16 июня.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня нанес ракетные удары по целям в Иране. Тегеран ответил ударами по территории Израиля.