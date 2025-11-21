Вестник Кавказа

ЕС и США не будут защищать интересы Грузии – Каха Каладзе

ЕС и США не будут защищать интересы Грузии – Каха Каладзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Каха Каладзе заявил о геополитическом "эгоизме" стран Запада, которые не считаются с интересами Грузии. По словам политика, ЕС и США защищают исключительно свои интересы.

Генсек "Грузинской мечты" и градоначальник Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отстаивание интересов Грузии является прерогативой народа страны, Евросоюз и Соединенные Штаты не будут заниматься этим. 

"Я много раз говорил и еще раз повторю, что пусть никто не думает, что для защиты наших интересов к нам кто-то из Европы или Америки приедет. У всех свои интересы, все думают о своей стране, и, конечно же, мы, грузины, в первую очередь должны думать о нашей стране, народе и будущем"

- Каха Каладзе 

Каладзе отметил, что страны Запада оказывали давление на Тбилиси, призывая к санкциям в отношении РФ. По словам мэра грузинской столицы, западные страны пренебрегали в этом стремлении интересами Грузии, которая могла понести экономический ущерб от присоединения к антироссийскому лагерю.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.