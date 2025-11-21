Каха Каладзе заявил о геополитическом "эгоизме" стран Запада, которые не считаются с интересами Грузии. По словам политика, ЕС и США защищают исключительно свои интересы.

Генсек "Грузинской мечты" и градоначальник Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отстаивание интересов Грузии является прерогативой народа страны, Евросоюз и Соединенные Штаты не будут заниматься этим.

"Я много раз говорил и еще раз повторю, что пусть никто не думает, что для защиты наших интересов к нам кто-то из Европы или Америки приедет. У всех свои интересы, все думают о своей стране, и, конечно же, мы, грузины, в первую очередь должны думать о нашей стране, народе и будущем"

- Каха Каладзе

Каладзе отметил, что страны Запада оказывали давление на Тбилиси, призывая к санкциям в отношении РФ. По словам мэра грузинской столицы, западные страны пренебрегали в этом стремлении интересами Грузии, которая могла понести экономический ущерб от присоединения к антироссийскому лагерю.