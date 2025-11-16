Грузия поддержала реализацию Зангезурского коридора

Проект TRIPP по маршруту Зангезурского коридора поможет логистическому развитию Южного Кавказа и улучшит приток инвестиций в регионе, считают власти Грузии.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что Тбилиси позитивно оценивает перспективы строительства Зангезурского коридора по обновленному проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Папуашвили пояснил, что с грузинской точки зрения наличие второй трассы из Азербайджана в Турцию – через Сюникскую область Армении – укрепит перспективы развития Среднего коридора, соединяющего Китай и Евросоюз через Центральную Азию и Азербайджан.

"Это важно для развития конкуренции и для того, чтобы перевозчикам были предложены наилучшие условия, и тем самым сделать наш коридор еще более привлекательным. Конкуренция это только увеличивает"

– Шалва Папуашвили

Спикер парламента добавил, что запуск TRIPP по маршруту Зангезурского коридора будет свидетельствовать о полноценной стабилизации Южного Кавказ, что поможет привлечению все большего числа инвестиций в регион.

По этой причине Грузия исключительно позитивно смотрит на запуск сообщения между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой АР по армянской территории.