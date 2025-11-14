Строительство Зангезурского коридора близится к завершению – Ильхам Алиев

Процесс строительства Зангезурского коридора на территории Азербайджана, заявил президент АР Ильхам Алиев, приближается к завершению.

Создание Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к концу, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия + Азербайджан".

"С пропускной способностью 15 млн т на начальном этапе эта железная дорога станет важной артерией Среднего коридора"

– Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что приближается к окончанию и строительство автомагистрали, которая также будет частью Зангезурского коридора.

Президент выразил уверенность в том, что достигнутые в августе в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой помогут расширить возможности транзита в рамках международных перевозок.

Ильхам Алиев также обратил внимание, что Азербайджан и Центральная Азия стали мостом, связывающим Восток и Запад, Север и Юг.

"За последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90%. Время в пути по коридору значительно сократилось"

– Ильхам Алиев

Глава государства добавил, что международный порт Алят, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, девять международных аэропортов, самая масштабная грузовая авиакомпания региона и другие факторы дали Азербайджану возможность стать одним из международных транспортных узлов.