Токаев: Конституция Казахстана может претерпеть серьезные изменения

Президент Токаев заявил о перспективе внесения объемного количества поправок в текст Основного закона Казахстана.

Президент Казахстана заявил о потенциале внесения значительного количества правок в Конституцию. Глава страны отметил, что на будущий референдум может быть вынесен принципиально новый текст Основного закона страны.

Токаев во время выступления на встрече с представители исполнительной власти сельских административных единиц выразил мнение о необходимости квалифицированных кадров в формировании Парламента.

"Наша цель – создать профессиональный Парламент"

– Касым-Жомарт Токаев

Была также высказана идея рассмотрения формирования новых комитетов, как например, по вопросам цифровизации и регионального развития, которые, согласно позиции главы Казахстан, должны функционировать как полноценные отдельные единицы.

"Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию. В столь сложный и ответственный период особенно важно сохранить мир и стабильность в стране"

– Касым-Жомарт Токаев

Политик также затронул предложенную им в сентябре идею создания однопалатного Парламента. В гражданском секторе, среди экспертов и членов действующего парламента, как отметил Токаев, это будет одним из наиболее актуальных вопросов.

"Полагаю, на проведение дискуссии с учётом неординарного характера реформы уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию"

– Касым-Жомарт Токаев