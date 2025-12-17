Пиррова победа Мерца

ЕС не смог конфисковать российские активы, но канцлер ФРГ объявил о своем успехе.

После того, как Дональд Трамп начал прижимать европейцев и Зеленского по теме территорий и гарантиям безопасности, единственными европейскими инструментами влияния и давления на Россию в процессе урегулирования украинского конфликта оставались санкции и российские активы. Санкционный потенциал исчерпан и вводить какие-то новые косметические меры уже бессмысленно. А российскими авуарами брюссельская бюрократия и канцлер Германии Фридрих Мерц поманипулировать были не прочь. Помимо демонстрации силы замороженные 200 млрд евро - это практический инструмент по финансированию Украины, причем неважно, будет подписана сделка или нет.

Мерц и его соотечественница Урсула фон дер Ляйен изо всех сил старались добиться прогресса и поддержки изъятия активов. Были попытки решить данный вопрос квалифицированным большинством через головы лидеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.

Однако реальность оказалась куда суровее. Выяснилось, что грабеж российских финансов блокируют не только Венгрия со Словакией, но и основатели Евросообщества в лице Италии и Франции. Даже Британия, которая уже не входит в ЕС, но участвовавшая в обсуждении, тоже не поддержала инициативу Мерца. В результате, как пишет Berliner Zeitung, возомнивший себя лидером Мерц оказался в изоляции. Как бы он ни пытался преуменьшить риски или разделить их по всем странам, экспроприации российских активов добиться на последнем саммите ЕС не удалось.

При этом канцлер Германии все равно празднует победу. "Могу сказать, что это был действительно большой успех", — заявил Мерц после саммита. В чем же повод для радости? А в том, что ЕС пришел к согласию по финансированию Украины "гарантировано на несколько лет", к чему Мерц призывает с октября. Да, изъять 200 млрд евро у России не вышло, но Евросоюз одобрил выделение Украине 90 млрд евро беспроцентного кредита. И он будет погашен Киевом только тогда, когда Москва согласится выплатить репарации. "Если к моменту погашения компенсация не будет выплачена, мы сможем использовать российские активы для покрытия расходов", — объявляет канцлер.

При этом реакции в Киеве показывают, что радоваться особо нечему. Украинский чиновник выразил Euractiv сожаление по поводу поведения некоторых государств-членов ЕС. Ведь главная задача - конфискация - провалилась.

Любопытно, что на этом фоне соратник Мерца французский президент Эмманюэль Макрон призвал Европу к диалогу с Россией.

"Я считаю, что разговор с Владимиром Путиным снова станет полезным. Я думаю, что нам, европейцам и украинцам, необходимо найти формат для возобновления этих обсуждений должным образом. В противном случае мы будем обсуждать [вопросы урегулирования] между собой и с переговорщиками, которые будут вести отдельные переговоры с российской стороной, что не является оптимальным", - приводит его слова газета Le Figaro.

Надо сказать, что Макрон смягчил свою позицию с лета. Тогда в июле он позвонил Путину и обсудил с ним агрессию Израиля против Ирана. Это был повод. Макрон уже начал чувствовать ветер перемен в Белом доме. А тренд, кстати говоря, задал Шольц, который набрал Путину сразу после развала своей коалиции и победы Трампа на выборах. Мерцу, наверно, очень неприятно, что идея, которую подкинул его политический оппонент в Бундестаге, теперь подхвачена вторым человеком в ЕС.

Почему Макрон решил пойти на дипломатию - это отдельный вопрос. Здесь и давление Трампа, и попытка воткнуть Европу в переговорный процесс и личные амбиции непопулярного французского президента. Но в любом случае, как и в теме изъятия активов, в вопросе диалога с Москвой Мерц остался в одиночестве, а раскол охватывает не только Евросоюз в целом, но и его западноевропейский костяк.