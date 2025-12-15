Что ждет российские активы в Европе?

Европейский Союз подошел к критической развилке в вопросе судьбы замороженных российских активов. 12 декабря Совет ЕС принял решение о бессрочном блокировании этих суверенных средств России, исключив возможность разблокировки без "компенсации ущерба" Украине.

Напомним, что общая сумма российских средств, замороженных в Европе — около 210 млрд евро, из которых 185 млрд заблокированы в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил в соцсети X: европейские страны утвердили решение сохранить заморозку российских активов до тех пор, пока не завершится украинский конфликт и Москва "не компенсирует Киеву ущерб".

Это решение меняет правила игры. Ранее ЕС продлевал арест каждые полгода единогласным голосованием, что позволяло Венгрии или Словакии наложить вето. Теперь председательствующая в ЕС Дания объявила о создании правовой основы для использования российских средств в интересах Киева. Еврокомиссия нацелена на саммит 18-19 декабря в Брюсселе, где надеется добиться одобрения "репарационного кредита" Украине на 165 млрд евро в 2026-2027 годах для военных и гражданских нужд.

Мерц ставит точку: доступ закрыт надолго

Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 декабря на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским четко обозначил европейскую позицию: "Россия не получит доступа к своим активам в ЕС в обозримом будущем". "Мы приняли первое решение, и это решение заключается в том, что российские активы будут заморожены в Европе надолго", — сказал Мерц, подчеркнув, что Центробанк РФ и в целом российское государство не смогут распоряжаться этими средствами. Позиция европейских стран остается неизменной, добавил он, выразив надежду на политическое решение по использованию части активов для поддержки Украины.

Опасения Бельгии и иск ЦБ России

Бельгия, где сосредоточено подавляющее большинство российских активов, настаивает на юридически обязывающих гарантиях компенсации возможных потерь, которые произойдут в результате ответных мер Москвы. Премьер Барт де Вевер сопротивляется передаче российских денег Киеву, опасаясь судебных исков. И не зря: Банк России уже подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на 18,17 трлн рублей. "Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды", — уточнили в ЦБ. Причина — незаконные действия Euroclear и механизмы Еврокомиссии по использованию активов без согласия Москвы.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо парировала на брифинге в Брюсселе: еврочиновники полагают, что использование замороженных активов для "репарационного кредита" вполне законно, и ЕС уверен в способности выдержать судебное разбирательство.

Раскол в ЕС: семь стран против конфискации

Единство Евросоюза по этому вопросу пока что не просматривается. По данным Euractiv, против изъятия выступили уже семь стран: Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Они предупреждают о серьезных юридических последствиях и подрыве доверия к финансовой системе ЕС. Альтернативой назван выпуск общего долгового обязательства, обходящий прямую конфискацию.

Венгрия возглавляет сопротивление конфискации российских активов. Премьер Виктор Орбан по пути в Брюссель заявил: "Венгрия соблюдала принцип лояльного сотрудничества в отношении замороженных российских активов. В ответ ЕС лишил Венгрию ее прав. Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло".

Орбан обвиняет ЕС в нарушении законодательства, поскольку еврочиновники предлагают голосование квалифицированным большинством вместо консенсуса. "Это дело будет иметь далеко идущие последствия. Другие страны будут думать, что если так обошлись с Венгрией, то могут точно так же обойтись и с ними", — предупредил он. Орбан обещает иск в Суд ЕС и называет захват активов "равнозначным объявлению войны": "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

Politico сообщает, что сейчас в ЕС обсуждают принятие решения в обход не только Венгрии, но и Бельгии. Послы собрались 17 декабря в последней попытке согласовать детали. Премьер Латвии Эвика Силиня заявил: "Важно, чтобы Бельгия участвовала. Но посмотрим, если голосование квалифицированным большинством будет единственным вариантом, то почему бы и нет?".

Дипломаты предупреждают о расколе и кризисе в сообществе. Бельгия и Италия, а также Мальта и Болгария подготовили совместное заявление против изъятия. Антониу Кошта настроен решительно: лидеры не покинут саммит без договоренности об источниках финансирования Украины. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что активы останутся заблокированными, пока Москва не компенсирует "ущерб, нанесенный Украине".

Вашингтон вмешивается, а Москва готовит ответ

США, по данным Politico, убеждают ЕС отклонить план. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли не подтверждает такую версию, обозначая более нейтральный курс Вашингтона: "И украинцы, и россияне четко обозначили свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная задача — содействовать обмену мнениями, который в конечном итоге может привести к соглашению". По словам одного из европейских дипломатов, шансы на достижение сделки ухудшились. "Мне хотелось плакать после встречи глав МИД", сказал он.

Пока по активам решение не принято, Европа продолжает расширять санкции. 15 декабря министры иностранных дел ЕС добавили в санкционные списки несколько десятков судов "теневого флота" РФ и лиц, связанных с "дезинформацией", включая политологов Валдайского клуба. 20-й пакет санкций откладывается, Брюссель переходит к гибким точечным мерам.

В Москве президент Владимир Путин назвал планируемую конфискацию "актом воровства". Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что руководству РФ уже представлены варианты ответа на возможное изъятие.

Перспективы

До нового года остались считанные дни, а будущее российских активов в Европе все еще под вопросом. Бессрочная заморозка гарантирована, но конфискация рискует спровоцировать судебные тяжбы, раскол в ЕС и ответные действия России. Семь стран предлагают альтернативы, США тормозят процесс, Орбан бунтует. Саммит 18-19 декабря станет тестом на прочность европейского единства. Если Европа все же решится пойти на беспрецедентный шаг и конфискует российские авуары, то это решение может вызвать цепную реакцию и заставит других держателей активов в Старом Свете задуматься об их безопасности.