Чем завершились первые переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби?

23–24 января 2026 года состоялись первые трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби. Это беспрецедентный шаг, ведь в таком составе стороны общались впервые.

Российскую делегацию на трехсторонней встрече в столице ОАЭ возглавил адмирал Игорь Костюков (начальник ГУ Генштаба), украинскую — Рустем Умеров (секретарь СНБО), США представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум и другие. ОАЭ отметили "конструктивную и позитивную атмосферу" с мерами доверия для всеобъемлющего соглашения.

Переговоры стали кульминацией усилий команды Трампа. Уиткофф и Кушнер ранее встречались с украинцами во Флориде и участвовали в переговорах на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где Трамп передал Зеленскому предупреждение: продолжение СВО приведет к еще большим потерям территорий. В Кремле помощник Путина Юрий Ушаков после визита Уиткоффа отметил, что без "формулы Анкориджа" (дух сделки Путина-Трампа 2020 на Аляске) урегулирования не будет. Зеленский после отчета делегации назвал встречу в Абу-Даби "первым за долгое время двухдневным трехсторонним диалогом" с фокусом на "возможных параметрах окончания войны".

Военный блок: прогресс по версии Киева

Украинские источники акцентируют внимание на успехах в "военном блоке", где якобы достигнут прорыв. Обсуждались разведение войск, мониторинг прекращения огня, создание центра контроля и координации тишины, четкие критерии нарушений. РБК-Украина со ссылкой на инсайдера отметило, что больший прогресс достигнут именно в военном блоке. Умеров уточнил: первый день был посвящен "параметрам завершения боевых действий и логике дальнейшего переговорного процесса".

Для Киева главный приоритет — пауза в боях любой ценой, без упора на территории. Поэтому делегация Умарова говорит больше об обсуждении буферных зон и механизмов контроля. Для Москвы самые важные вопросы - первопричины конфликта, гарантии нерасширения НАТО, и признание российской принадлежности новых регионов, как это записано в Конституции России.

Территориальный тупик

Главная точка разлома в переговорах — территории. Россия требует полного вывода украинских войск из Донбасса по "духу Анкориджа", возможно, с частями Херсона и Запорожья. Киев предлагает остановку по текущей линии соприкосновения. РБК-Украина процитировало источник: "Российская сторона настаивала на выводе подразделений ВСУ. Киев отверг это, заявив о готовности обсуждать исходя из линии фронта".

Песков подчеркнул: "Территориальная часть формулы Анкориджа остается принципиальной для России... Вряд ли на таких переговорах возможно дружелюбие". Если Киев не пойдет на уступки, то Москва будет дальше продавливать фронт, где стратегическая инициатива за Россией.

Позиции сторон

Москва пока не питает большие надежды на дипломатию. Дмитрий Песков 26 января осторожно заявил, что было бы ошибочным рассчитывать на высокую результативность из-за масштабности предстоящей работы. Публично обсуждать ход переговоров Кремль не хотел бы. Принимающая сторона старается не скромничать. МИД ОАЭ отметил прямые контакты военных как "беспрецедентные", ссылаясь на прошлые успехи в обменах пленными.

Судя по американским СМИ, Вашингтон доволен. Axios процитировал представителя Белого дома: переговоры прошли "настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить", поскольку были обсуждены все аспекты урегулирования. Politico пишет, что якобы Россия поддерживает совместное с Украиной управление Запорожской АЭС.

Перспективы: следующий раунд и возможная встреча лидеров

Говоря о перспективах очередных переговоров, можно отметить, что как минимум все стороны согласны продолжить. Axios пишет, что следующий раунд состоится 1 февраля, также в ОАЭ. Американцы оптимистичны. "Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — сообщает Axios со ссылкой на одного из американских чиновников. Зеленский готов к компромиссу "при готовности всех сторон, включая США", отметив сокращение нерешенных пунктов в 20-пунктном плане.

Ушаков упомянул: после заключения мира Россия направит замороженные активы США на восстановление (за вычетом $1 млрд для "Совета мира" Трампа).

Для реального прогресса Киеву и Москве предстоит найти общую формулу по территориям.