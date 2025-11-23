Очередной, уже VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум проходит в Китае. В нем принимают участие порядка 450 человек.

VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал в Пекине, на церемонии открытия были зачитаны приветствия глав обоих государств.

В событии участвуют порядка 450 представителей крупнейших компаний РФ и КНР, политических деятелей и экспертов.

На открытии было озвучено приветствие, которое участникам форума направил президент России Владимир Путин. Его огласил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Российский лидер указал на то, что отношения всеобъемлющего партнерства между Москвой и Пекином развиваются по восходящей, при этом основным направлением сотрудничества выступает энергетика.

Приветствие председателя КНР Си Цзиньпина озвучил член Постоянного комитета ЦК КПК, вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян. Глава Китая поздравил участников с открытием мероприятия, а также выразил надежду на упрочение энергетического сотрудничества двух стран.

В церемонии открытия участвовали вице-премьер России Александр Новак, глава Минэнерго Сергей Цивилев, главы таких компаний, как "Газпром", "Транснефть", "Интер РАО", "Русгидро", "Татнефть", "Росатом" и других.

Напомним, что Российско-китайский энергетический бизнес-форум впервые прошел в 2018 году. Он проводится под эгидой комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления Китая, соорганизаторами выступают "Роснефть" и CNPC.