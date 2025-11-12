Россия ставит все новые рекорды в торговле с Китаем

Товарооборот России и Китая – пример успешного сотрудничества двух дружественных стран, с 2018 года он вырос более чем вдвое, поставив новый рекорд в 245 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия и Китай вышли на очередной рекорд в торгово-экономическом сотрудничестве, - заявил, выступая на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, начавшем сегодня работу в столице КНР Пекине, вице-премьер РФ Александр Новак.

"Несмотря на непростые внешние условия и неослабевающее санкционное давление со стороны западных стран, сложную международную политическую и экономическую обстановку, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая ставит каждый год все новые рекорды"

- Александр Новак

Семь лет назад, в 2018 году, когда проходил первый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, товарооборот между РФ и КНР составлял чуть более $108 млрд, а в прошлом 2024 году он достиг $245 млрд, 34% которого составляют отрасли ТЭК, - отметил вице-премьер, передает РИА Новости.

Сейчас Россия лидирует по объему поставок нефти в КНР, занимая более 20% китайского рынка, а долгосрочные контракты Китая с крупными российскими нефтяными компаниями России – это залог надежного обеспечения энергоресурсами по справедливым рыночным ценам, отметил российский вице-премьер.

Россия будет и дальше развивать и укреплять отношения с Китаем, это один из главных ее внешнеполитических приоритетов, - заключил Александр Новак.