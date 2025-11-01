Россия нарастит поставки газа в КНР

С запуском второй нитки газопровода "Сила Сибири" Россия удвоит экспорт газа в Китай, прогнозирует Международное энергетическое агентство в своем ежегодном докладе World Energy Outlook 2025.

"Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 млрд кубометров в 2024 году до 80 млрд кубометров в 2035 году. Сейчас российский газ в КНР поступает по газопроводу "Сила Сибири", мощности которого фактически исчерпаны"

- МЭА

Достичь новых показателей позволит газопровод "Сила Сибири 2" номинальной мощностью 50 млрд кубометров, с запуском которого поставки "голубого топлива" вырастут вдвое, - говорится в докладе, передает РИА Новости.

Соглашения о стратегическом сотрудничестве, включающие наращивание поставок газа, были подписаны российским "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC в Пекине еще в начале сентября, одно из них включает меморандум о строительстве "Силы Сибири 2".

С 2019 года российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири", его суточные поставки выведены на максимальный контрактный уровень.