Европа превысила максимум импорта газа из РФ по "Турецкому потоку"

Объемы российского газа, поступившего в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в прошлом месяце, оказались рекордными за все время его существования.

Экспорт российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в октябре установил рекорд с 2020 года, когда он был запущен, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Так, в минувшем месяце экспорт газа из РФ в Европу по "Турецкому потоку" увеличился на 9% относительно сентября, а по сравнению с октябрем прошлого года – на 13%, составив 1,68 млрд кубометров.

Ранее такой отметки месячные объемы поставок не достигали никогда, за все 5 лет работы газопровода.

Предыдущий рекорд был поставлен в июле, он составил 1,59 млрд кубометров, пишет ТАСС.

За первые десять месяцев 2025 года поставки газа в Европу по этому газопроводу выросли на 7,6%, до 14,7 млрд кубометров.

Средняя загрузка газопровода при поставках газа в Европу в октябре (54,3 млн кубометров в сутки) на 13% превысила показатель октября минувшего года. По сравнению с сентябрем она выросла на 5,2%. Это означает, что "Турецкий поток" в октябре был загружен на 96%. При этом среднесуточная транспортировка газа почти достигла рекордной отметки, установленной в феврале (55,4 млн кубометров).

Почему ЕС наращивает закачку газа из РФ?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил рекордный экспорт газа в ЕС по "Турецкому потоку" ценовыми причинами.

"Я думаю, что в этом рекорде ключевым фактором является все-таки фактор цены. По долгосрочным контрактам "Газпрома", как правило, идет лаг в ценах, то есть цена на его газ привязана к биржевой цене на европейском рынке, но с задержкой в 1-3 месяца, в зависимости от деталей контракта. И сейчас сложилась наиболее благоприятная цена на российский газ для европейских покупателей", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, европейцам нужно было срочно сделать последний рывок в плане закупки газа на зиму, дозакачать подземные хранилища до максимального уровня. Дело в том, что в последние месяцы они отставали от графика закачки газа в подземные хранилища. Если бы они стали решать эта задачу дополнительным существенным ростом спроса на СПГ, это вызвало бы подъем цен. Поэтому они предпочли закачать как можно больше трубопроводного газа из России, чтобы цены не выросли", - продолжил Игорь Юшков.

"Тем не менее, "Турецкого потока" для этой цели европейцам не хватило. В итоге они так и не смогли закачать газ в подземные хранилища до 90% заполненности. Есть норматив, что к началу отопительного сезона надо заполнить газохранилища на 90%, но этого не случилось, и отопительный сезон начался с меньшими показателями", - добавил экономист.

Перспективы "Турецкого потока"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности выразил уверенность в том, что "Турецкий поток" останется максимально востребованным маршрутом европейского газового импорта. "Многие европейские компании не только распределяют российский газ, приходящий по "Турецкому потоку", на внутренних рынках своих стран, но и перепродают в другие государства, в том числе на Украину. К примеру, из Болгарии с Румынией по Трансбалканскому трубопроводу в реверсном режиме купленный у "Газпрома" газ идет через Молдову, Приднестровье в Одесскую область. Венгрия, Сербия и Словакия тоже часть российского газа прокачивают на Украину", - сообщил он.

"Украина плохо подготовилась к отопительному сезону, а транзита российского газа через украинские территории больше нет, кроме того, Россия наносит удары по собственной добыче газа на Украине. "Турецкий поток" останется очень востребованным на европейском рынке, как ни странно, потому, что он будет использоваться как источник реэкспорта газа на Украину, ведь трубопровод ведет именно в те страны, которые являются поставщиками газа на украинский рынок, прежде всего это Венгрия и Словакия", - заключил Игорь Юшков.