Опубликовано: 1:00, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Полный текст Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток".

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики по "Турецкому потоку" было подписано 10 октября 2016 года в Стамбуле, а в январе 2020 года начались поставки газа.

Публикуем полный текст российско-турецкого соглашения, размешенный на сайте МИД РФ.

Правительство Российской Федерации и Правительство Турецкой Республики, в дальнейшем именуемые Сторонами,

руководствуясь принципами равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в целях расширения торгово-экономических отношений между двумя странами,

основываясь на Договоре об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики от 25 мая 1992 года,

учитывая Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 15 декабря 1997 года и Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 15 декабря 1997 года,

принимая во внимание Совместную декларацию об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой от 6 декабря 2004 года и Совместную декларацию о продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства от 13 февраля 2009 года,

содействуя дальнейшему углублению российско-турецких отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также укреплению сотрудничества Сторон в энергетической сфере и обеспечению энергетической безопасности путем диверсификации маршрутов поставки российского природного газа,

подтверждая, что поставки газа из Российской Федерации в Турецкую Республику способствуют энергетической безопасности,

поддерживая создание новой газопроводной системы из Российской Федерации через акваторию Черного моря и далее по территории Турецкой Республики для поставок природного газа из Российской Федерации в Турецкую Республику, а также в другие страны,

желая создать благоприятные условия для проектирования, строительства и эксплуатации указанной газопроводной системы в акватории Черного моря и на сухопутных территориях Российской Федерации и Турецкой Республики и транспортировки природного газа по ней,

отмечая успешный опыт сотрудничества Сторон в рамках проекта создания и эксплуатации магистрального газопровода "Голубой поток" из Российской Федерации через акваторию Черного моря в Турецкую Республику,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения используемые термины означают следующее:

"газопровод "Турецкий поток" - новая газопроводная система с максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд. куб. метров газа в год для двух ниток технической проектной производительностью 15,75 млрд. куб. метров газа в год каждая из Российской Федерации (от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае Российской Федерации), проходящая через акваторию Черного моря до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и далее по территории Турецкой Республики до границы с сопредельными с ней государствами, создаваемая для осуществления поставок из Российской Федерации в Турецкую Республику, а также для транзитной транспортировки российского газа через Турецкую Республику в сопредельные с Турецкой Республикой государства и включающая морской участок 1, морской участок 2, сухопутный участок 1 и сухопутный участок 2;

"морской участок 1" - участок газопровода "Турецкий поток", создаваемый для осуществления поставок природного газа из Российской Федерации в Турецкую Республику и проходящий от побережья Российской Федерации через акваторию Черного моря до первого по ходу движения газа сварного шва после ограждения на выходе приемного терминала;

"морской участок 2" - участок газопровода "Турецкий поток", создаваемый для осуществления транзитной транспортировки природного газа через сухопутный участок 2 по территории Турецкой Республики в сопредельные с Турецкой Республикой государства и проходящий от побережья Российской Федерации через акваторию Черного моря до первого по ходу движения газа сварного шва после ограждения на выходе приемного терминала;

"морской участок" - морской участок 1 и морской участок 2, включающие соответствующие части приемного терминала, при их совместном упоминании;

"приемный терминал" - сооружение на черноморском побережье Турецкой Республики, предназначенное для эксплуатации и изоляции морского участка, а также подготовки газа, которое состоит из следующих секций:

секция морского газопровода, состоящая из системы контроля морского газопровода, средств изолирования и аварийного отключения, системы очистки морского газопровода, диагностического и очистного устройства, а также операционной измерительной аппаратуры;

секция подготовки газа, состоящая из системы распределительных труб, фильтров газа, системы кондиционирования газа (контроль температуры, контроль давления) и системы защиты от превышения давления ниже по потоку;

"сухопутный участок 1" - участок газопровода "Турецкий поток", создаваемый для осуществления поставок природного газа из морского участка 1 из Российской Федерации в Турецкую Республику и проходящий от первого по ходу движения газа сварного шва после ограждения на выходе приемного терминала и далее по территории Турецкой Республики до соединения с действующей газотранспортной системой Турецкой Республики;

"сухопутный участок 2" - участок газопровода "Турецкий поток", создаваемый для осуществления транзитной транспортировки природного газа из морского участка 2 по территории Турецкой Республики в сопредельные с Турецкой Республикой государства и проходящий от первого по ходу движения газа сварного шва после ограждения на выходе приемного терминала и далее по территории Турецкой Республики до границы Турецкой Республики с сопредельными с ней государствами;

"сухопутный участок" - сухопутный участок 1 и сухопутный участок 2, включая газоизмерительную станцию, при их совместном упоминании;

"компания по морскому участку" - юридическое лицо, созданное или создаваемое публичным акционерным обществом "Газпром" и (или) его аффилированным лицом (лицами) для проектирования, строительства и эксплуатации морского участка и являющееся его собственником, место регистрации которого определяется при его учреждении российским участником, указанным в пункте 1 статьи 4 настоящего Соглашения;

"компания по сухопутному участку 1" - юридическое лицо, которое будет заниматься проектированием, строительством и эксплуатацией сухопутного участка 1 и являющееся его собственником, назначаемое Турецкой Республикой;

"компания по сухопутному участку 2" - юридическое лицо, создаваемое для проектирования, строительства и эксплуатации сухопутного участка 2 и являющееся его собственником, место регистрации которого согласовывается при его учреждении его участниками, назначенными в соответствии с пунктом 5 статьи 4 настоящего Соглашения;

"компании" - компания по морскому участку, компания по сухопутному участку 1 и компания по сухопутному участку 2 при их совместном упоминании;

"участник компании по сухопутному участку 2" - юридическое лицо, имеющее долю в уставном капитале компании по сухопутному участку 2;

"участник компании по морскому участку" - юридическое лицо, имеющее долю в уставном капитале компании по морскому участку;

"участники компаний" - участник(и) компании по морскому участку и участники компании по сухопутному участку 2 при их совместном упоминании;

"предынвестиционные исследования" - исследования, направленные на определение технической, экологической, финансово-экономической, юридической и операционной обоснованности строительства газопровода "Турецкий поток";

"проект" - деятельность, связанная с газопроводом "Турецкий поток", осуществляемая компаниями, участниками компаний и привлекаемыми компаниями организациями, включая проведение инженерных изысканий, специальных исследований, оценок, подготовку к строительству, проектирование, строительство, получение прав на земельные участки, ввод в эксплуатацию, установку оборудования, финансирование, страхование, владение, эксплуатацию, предоставление услуг по транспортировке природного газа, коммерческую деятельность, проведение ремонтных работ, диагностических работ, техническое обслуживание, замену, обновление, охрану, увеличение или уменьшение мощности, строительство отводов, обеспечение безопасности, вывод из эксплуатации, привлечение персонала, услуг, закупку оборудования, установок, объектов, материалов, обеспечение их работы, реализацию контрактов, связанных с сохранением, техническим обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией, модернизацией и иными другими действиями, связанными с газопроводом "Турецкий поток";

"все усилия" - совершение Стороной всех законных действий, которые предприняла бы разумная и ответственная сторона в данных обстоятельствах.

Статья 2

Стороны одобряют осуществление проекта в соответствии с настоящим Соглашением и сотрудничают с целью формирования необходимых для осуществления проекта благоприятных и недискриминационных условий, в частности не применяют в отношении проекта специфических дискриминационных мер, а также предпринимают иные необходимые для осуществления проекта действия, предусмотренные настоящим Соглашением. Стороны оказывают содействие компаниям и участникам компаний в осуществлении проекта в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Статья 3

Любая инфраструктура, относящаяся к проекту, производственные и иные объекты, а также имущество, создаваемое и (или) приобретаемое компаниями, участниками компаний в процессе хозяйственной деятельности в рамках осуществления проекта, являются собственностью указанных компаний и (или) участников компаний. Собственность, указанная в пункте 1 настоящей статьи, не может быть экспроприирована, национализирована или подвергнута мерам, равным по последствиям экспроприации или национализации.

Статья 4

Турецкий участник компании по сухопутному участку 1 ("БОТАШ" и (или) его аффилированное лицо (лица)) имеет 100 процентов долей в ее уставном капитале. Участники компании по сухопутному участку 2 при ее учреждении имеют следующие доли в ее уставном капитале: российский участник - 50 процентов; турецкий участник - 50 процентов. Российский участник компании по морскому участку (публичное акционерное общество "Газпром" и (или) его аффилированное лицо (лица)) при ее учреждении имеет 100 процентов долей в ее уставном капитале. До учреждения компаний все согласованные участниками компаний расходы, связанные с осуществлением проекта, в том числе с учреждением компаний, участники компаний несут пропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале компаний. После учреждения компаний каждый из участников компаний самостоятельно обеспечивает финансирование их деятельности пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале компаний. По совместному решению участников компании по сухопутному участку 2 компания по сухопутному участку 2 и по решению российского участника компании по морскому участку компания по морскому участку могут привлекать средства третьих лиц. По совместному решению участников компании по сухопутному участку 2 в компанию по сухопутному участку 2 и по решению российского участника компании по морскому участку в компанию по морскому участку могут привлекаться новые участники с соответствующим перераспределением долей в уставном капитале указанных в настоящем пункте компаний. Российская уполномоченная организация, указанная в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, назначает российского участника компании по сухопутному участку 2. Уполномоченный орган по реализации настоящего Соглашения от Турецкой Стороны, указанный в пункте 1 статьи 14 настоящего Соглашения, назначает турецкого участника компании по сухопутному участку 2. Если на момент учреждения компании по сухопутному участку 2 российским участником компании по сухопутному участку 2 является не публичное акционерное общество "Газпром" и (или) его аффилированное лицо (лица), такой российский участник должен быть письменно согласован с уполномоченным органом по реализации настоящего Соглашения от Турецкой Стороны, указанным в пункте 1 статьи 14 настоящего Соглашения. Если на момент учреждения компании по сухопутному участку 2 турецким участником компании по сухопутному участку 2 является не "БОТАШ" и (или) его аффилированное лицо (лица), такой турецкий участник должен быть письменно согласован с уполномоченным органом по реализации настоящего Соглашения от Российской Стороны, указанным в пункте 1 статьи 14 настоящего Соглашения.

Статья 5

Сухопутный участок 1 создается исключительно для приема газа из морского участка 1 и его транспортировки по территории Турецкой Республики до соединения с действующей газотранспортной системой Турецкой Республики и имеет техническую проектную производительность 15,75 млрд. куб. метров газа в год. Если фактическая производительность сухопутного участка 1 превышает его установленную техническую проектную производительность, компания по морскому участку, компания по сухопутному участку 1 и их участники должны совместно согласовать возможность и условия использования таких дополнительных мощностей. В случае принятия решения об использовании дополнительных мощностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компания по морскому участку должна своевременно осуществить необходимые инвестиции в отношении морского участка 1 и компания по сухопутному участку 1 должна своевременно осуществить необходимые инвестиции в отношении сухопутного участка 1. Сухопутный участок 2 создается исключительно для приема газа из морского участка 2 и его транспортировки из морского участка 2 до границы Турецкой Республики с сопредельными государствами и имеет техническую проектную производительность 15,75 млрд. куб. метров газа в год. Если фактическая производительность сухопутного участка 2 превышает его установленную техническую проектную производительность, компания по морскому участку, компания по сухопутному участку 2 и их участники должны совместно согласовать возможность и условия использования таких дополнительных мощностей. В случае принятия решения об использования дополнительных мощностей, указанных в пункте 3 настоящей статьи, компания по морскому участку должна своевременно осуществить необходимые инвестиции в отношении морского участка 2 и компания по сухопутному участку 2 должна своевременно осуществить необходимые инвестиции в отношении сухопутного участка 2. Конкретные параметры морского участка, в том числе географические точки его выхода на побережье Турецкой Республики, определяются по результатам предынвестиционных исследований. Конкретные параметры сухопутного участка 2, в том числе географические точки его выхода на границу Турецкой Республики с сопредельными с ней государствами, определяются по результатам предынвестиционных исследований. Российская Сторона в лице российской уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, должна обеспечить своевременное строительство морского участка 1, и Турецкая Сторона в лице турецкой уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, должна обеспечить своевременное строительство сухопутного участка 1, для того чтобы в заданные сроки подключить морской участок 1 к действующей газотранспортной системе Турецкой Республики. Уполномоченные органы по реализации настоящего Соглашения, указанные в пункте 1 статьи 14 настоящего Соглашения, и уполномоченные организации, указанные в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, должны обеспечить должную координацию деятельности компаний, для того чтобы своевременно подключить и ввести в эксплуатацию соответствующие морские и сухопутные участки в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения. С целью обеспечения надлежащей и безопасной эксплуатации газопровода "Турецкий поток", а также бесперебойной прокачки природного газа по газопроводу "Турецкий поток" компании должны предпринимать все необходимые действия, включая техническое обслуживание, в отношении соответствующей части (частей) газопровода "Турецкий поток".

Статья 6

Стороны обеспечивают все необходимые условия для беспрепятственного проведения работ по осуществлению проекта, а также оказывают содействие в получении всех необходимых для осуществления проекта разрешений, согласований и лицензий раздельно для морского участка, сухопутного участка 1 и сухопутного участка 2. Стороны должны предпринять все усилия для сокращения состава и сроков прохождения разрешительных процедур и получения лицензий, необходимых для осуществления проекта. При условии надлежащего и своевременного обращения компаний Стороны своевременно предоставят компаниям все разрешения, согласования и лицензии, необходимые для:

а) ввода в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2019 года и последующей эксплуатации мощностей морского участка 1 и сухопутного участка 1 в полном объеме;

б) если иное не согласовано в протоколе, указанном в пункте 2 статьи 11 настоящего Соглашения, ввода в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2019 года и последующей эксплуатации мощностей морского участка 2 и сухопутного участка 2 в полном объеме.

4. Стороны обеспечивают использование в соответствии с законодательствами своих государств упрощенного порядка пропуска через границы своих государств, включая выдачу разрешений на работу под флагом и разрешений на работу в исключительной экономической зоне и территориальном море Турецкой Республики, для специалистов, материалов, технологий, транспортных средств, судов, устройств, инструментов, запасных частей, предметов снабжения, углеводородов, включая топливо, строительно-монтажной техники и оборудования, необходимых для осуществления проекта.

5. Стороны через свои уполномоченные органы, указанные в пункте 1 статьи 14 настоящего Соглашения, осуществляют регулярный информационный обмен в отношении осуществления проекта и взаимодействие в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, угрожающих осуществлению проекта.

6. Стороны подтверждают, что проект, за исключением сухопутного участка 1, должен соответствовать только всемирно признанным стандартам проектирования (Det Norske Veritas GL, International Organization for Standardization, European Committee for Standardization).

7. Турецкая Сторона обеспечит скорейшую выдачу компетентными органами Турецкой Республики разрешений, необходимых для проведения изысканий на прибрежных участках Турецкой Республики (включая приемный терминал).

Статья 7

Стороны прилагают все усилия для обеспечения безопасной и беспрепятственной транспортировки газа по газопроводу "Турецкий поток" на территориях своих государств в соответствии с условиями, предусмотренными в соответствующих соглашениях на транспортировку газа. Организация, указанная в пунктах 1 и 3 статьи 8 настоящего Соглашения, должна быть освобождена от уплаты любых сборов и комиссий или от требований по осуществлению каких-либо платежей, кроме случаев, когда это прямо установлено соответствующим соглашением на транспортировку газа по морскому участку и сухопутному участку 2 через территорию Турецкой Республики. Во избежание сомнений данный пункт не применяется в отношении платежей компании по сухопутному участку 2, определенных в настоящем Соглашении и (или) протоколе, упомянутом в пункте 2 статьи 11 настоящего Соглашения. Турецкая Сторона должна содействовать выдаче компаниям или приобретению компаниями прав пользования земельными участками, необходимых для осуществления проекта, на справедливых, прозрачных и юридически исполнимых условиях. Такое содействие должно, в частности, включать определение государственного учреждения, уполномоченного управлять процессом приобретения в ускоренном порядке прав пользования земельными участками, а также принятие решения о соответствии проекта общественным интересам для приобретения таких прав.

Статья 8

Права на использование 100 процентов мощностей морского участка принадлежат российской уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и (или) ее аффилированному лицу (лицам). Права на использование 100 процентов мощностей сухопутного участка 1 принадлежат турецкой уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и (или) ее аффилированному лицу (лицам). Права на использование 100 процентов мощностей сухопутного участка 2 принадлежат российской уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и (или) ее аффилированному лицу (лицам). Определение условий эксплуатации морского участка, включая вопросы тарифообразования, является исключительной компетенцией компании по морскому участку. Представителям компании по сухопутному участку 1 и компании по сухопутному участку 2 будет предоставлено право доступа без каких- либо ограничений и мониторинга в отношении приемного терминала, с тем чтобы обеспечить его безопасную и надлежащую эксплуатацию и способствовать взаимодействию компании по морскому участку, компании по сухопутному участку 1 и компании по сухопутному участку 2. Определение условий эксплуатации сухопутного участка 2, включая вопросы тарифообразования, является исключительной компетенцией компании по сухопутному участку 2. Функции оператора сухопутного участка 2 осуществляются компанией по сухопутному участку 2. Стороны исходят из того, что российская уполномоченная организация, указанная в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и (или) ее аффилированное лицо (лица) заключит с компанией по сухопутному участку 2 долгосрочное соглашение на транспортировку газа с условием "транспортируй или плати". Стороны исходят из того, что тариф на услуги по транспортировке газа по сухопутному участку 2 должен обеспечивать разумную норму доходности и возможность привлечения компанией по сухопутному участку 2 финансирования от третьих лиц в случае принятия участниками компании по сухопутному участку 2 такого решения. К компании по морскому участку и компании по сухопутному участку 2 не применяется законодательство Турецкой Республики, регулирующее рынок природного газа, в том числе нормы о тарифном регулировании, доступе третьих лиц и структурном разъединении.

Статья 9

В целях правового и экономического содействия деятельности, связанной с реализацией проекта, за исключением сухопутного участка 1:

а) Стороны подтверждают, что в целях реализации настоящего Соглашения не подлежит налогообложению в государствах Сторон деятельность компании по морскому участку, осуществляемая в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах Российской Федерации и Турецкой Республики в Черном море;

б) Турецкая Сторона освобождает от налога на добавленную стоимость оказываемые компании по морскому участку консультационные, юридические, бухгалтерские, инжиниринговые услуги, включая инженерно-консультационные услуги, услуги по подготовке строительства и эксплуатации объектов строительства, предпроектные и проектные услуги (подготовка предынвестиционных исследований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные услуги);

в) Турецкая Сторона освобождает от налогообложения доходы компании по морскому участку;

г) транспортные и технические средства (включая суда), трубы, любые другие предметы материально-технического назначения (включая оборудование, комплектующие и запасные части) ввозятся на территории государств Сторон по спискам средств и материалов, необходимых для осуществления проекта, за исключением сухопутного участка 1, составленным уполномоченными организациями, указанными в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, на русском и турецком языках.

Указанные товары освобождаются от уплаты таможенных сборов и налогов в государстве Российской Стороны, а также от таможенных пошлин и налогов в государстве Турецкой Стороны. Освобождение от уплаты таможенных пошлин осуществляется в соответствии с законодательством, применяемым государством Российской Стороны.

Стороны не применяют налоги, таможенные пошлины и сборы, а также иные аналогичные платежи в отношении транспортных и технических средств (включая суда), труб, любых других предметов материально-технического назначения (включая оборудование, комплектующие, запасные части), перемещаемых (используемых) для осуществления проекта, за исключением сухопутного участка 1, в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах Российской Федерации и Турецкой Республики в Черном море.

Каждая из Сторон в соответствии с законодательством своего государства и применимыми международными соглашениями обеспечивает прохождение согласительных процедур по указанному освобождению, если такое согласование необходимо, а также по порядку предоставления таможенных льгот.

Ввозимые на территории государств Сторон по спискам необходимые средства и материалы, указанные в пункте "г" настоящей статьи, подлежат таможенному оформлению в каждом из государств Сторон в первоочередном порядке;

д) компания по морскому участку и компания по сухопутному участку 2 освобождаются от уплаты налога на имущество (недвижимость) и иных аналогичных налогов в государствах Сторон в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного для реализации проекта, за исключением сухопутного участка 1;

е) проценты по долговым обязательствам, непосредственно связанные с осуществлением проекта, за исключением сухопутного участка 1, а также иные доходы, связанные с такими долговыми обязательствами, возникающие в любом из государств Сторон, освобождаются от налогообложения в государстве Стороны, где возникают такие проценты (иные доходы), при условии, что их получатель, имеющий фактическое право на такие проценты (иные доходы), не является лицом с постоянным местопребыванием в государстве этой Стороны.

Указанные проценты, а также иные выплаты, связанные с такими долговыми обязательствами, освобождаются от налога на добавленную стоимость (если применимо) в государствах Сторон;

ж) налогообложение налогом на добавленную стоимость при реализации услуг по транспортировке природного газа по морскому участку производится в Российской Федерации по ставке 0 процентов. В целях применения указанной налоговой ставки территория Российской Федерации признается местом реализации таких услуг.

Порядок применения налоговой ставки 0 процентов при реализации указанных услуг устанавливается национальным законодательством Российской Федерации;

з) Турецкая Сторона освобождает от налога на добавленную стоимость услуги по транспортировке газа (устанавливая ставку налога на добавленную стоимость 0 процентов в отношении таких услуг), а также предоставляет компании по морскому участку и компании по сухопутному участку 2 право на возмещение (возврат, зачет) налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам, работам, услугам в связи с осуществлением проекта, за исключением сухопутного участка 1, устанавливая при этом период возмещения 3 (три) месяца;

и) Турецкая Сторона освобождает от налога у источника выплаты платежи, связанные с оплатой строительных и ремонтных работ в рамках проекта, за исключением сухопутного участка 1;

к) Турецкая Сторона освобождает от налогообложения прибыль, распределяемую участнику (участникам) компании по морскому участку компанией по морскому участку и участнику (участникам) компании по сухопутному участку 2 компанией по сухопутному участку 2, а также прибыль, переводимую головным офисам компании по морскому участку и компании по сухопутному участку 2 любыми турецкими филиалами компании по морскому участку и компании по сухопутному участку 2 соответственно;

л) Турецкая Сторона предоставляет компании по морскому участку право на перенос убытков на будущее в течение 10 лет;

м) Турецкая Сторона освобождает компанию по морскому участку и компанию по сухопутному участку 2 от уплаты гербовых сборов в отношении заключаемых компанией по морскому участку и компанией по сухопутному участку 2 договоров в связи с осуществлением проекта, за исключением сухопутного участка 1;

н) без ущерба для пункта 5 статьи 11 настоящего Соглашения, в случае выхода российского участника компании по сухопутному участку 2 из капитала компании по сухопутному участку 2 (согласно пункту 4 статьи 11 настоящего Соглашения) Стороны освобождают российского участника компании по сухопутному участку 2 от любых налогов, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством государств Сторон в связи с таким выходом;

о) компания по сухопутному участку 2 должна вести бухгалтерский учет и готовить бухгалтерскую отчетность, рассчитывать свои обязательства по уплате налога на прибыль, а также готовить налоговые декларации по налогу на прибыль исключительно в долларах США. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность компании по сухопутному участку 2 в отношении ее деятельности должны соответствовать международным стандартам финансовой отчетности;

п) Турецкая Сторона подтверждает, что товары, приобретаемые исключительно у плательщиков специального налога на потребление компанией по морскому участку и компанией по сухопутному участку 2 в связи со строительством и модификацией морского участка и сухопутного участка 2, освобождаются от специального налога на потребление, если такой налог применяется.

Статья 10

1. Любые изменения законодательств государств Сторон, которые устанавливают новые налоги, таможенные пошлины и (или) иные платежи или иным образом ухудшают экономическое положение плательщиков налогов, таможенных пошлин и (или) иных платежей, не применяются в отношении компании по морскому участку, компании по сухопутному участку 2 и их участников, для которых режим налогообложения определен в настоящем Соглашении, в отношении их деятельности, связанной с осуществлением морского участка проекта и сухопутного участка 2 проекта.

2. В отношении сухопутного участка 2 Турецкая Сторона должна компенсировать компании по сухопутному участку 2 и ее участникам любые новые затраты и (или) издержки либо рост затрат и (или) издержек, а также любое снижение выручки, возникшие в результате изменения законодательства (кроме изменений законодательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи), которое:

носит дискриминационный характер в отношении сухопутного участка 2 или компании по сухопутному участку 2 или ее участников;

вне зависимости от общего применения нарушает положения настоящего Соглашения, и

делает существенные обязательства, установленные настоящим Соглашением, недействительными или невыполнимыми, или оказывает значительное негативное воздействие на реализацию сухопутного участка 2, или оказывает значительное воздействие в виде ухудшения экономического положения компании по сухопутному участку 2 и (или) ее участников.

3. Любые споры между компанией по морскому участку, компанией по сухопутному участку 2 или их участниками, с одной стороны, и соответствующей Стороной, с другой стороны, возникающие в связи с настоящей статьей, должны быть инициированы письменным уведомлением с детальными пояснениями, которое должно быть направлено указанной компанией (компаниями) или их участником (участниками) в адрес соответствующей Стороны. Если спор не может быть разрешен в досудебном порядке в течение 6 месяцев со дня направления указанного письменного уведомления, данный спор должен быть окончательно урегулирован в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты одним или более арбитрами, назначенными в соответствии с указанным Арбитражным регламентом. Стороны безоговорочно соглашаются передавать данные споры в указанный международный арбитраж.

Статья 11

Стороны исходят из того, что газ из Российской Федерации, который поставляется в Турецкую Республику на границе Турецкой Республики с Республикой Болгарией, с даты ввода в эксплуатацию морского участка 1 будет поставляться по морскому участку 1. К дате ввода в эксплуатацию морского участка 1 в контракты поставки природного газа из Российской Федерации в Турецкую Республику на границе Турецкой Республики с Республикой Болгарией должны быть внесены изменения в отношении точки сдачи и соответствующих технических условий для учета параметров морского участка 1 и сухопутного участка 1. Во избежание сомнений указанное изменение точки сдачи и использование морского участка 1 для указанных поставок газа не повлияет на коммерческие условия контрактов поставки газа, указанных в настоящем пункте. Стороны договорились способствовать проведению переговоров в духе добросовестного сотрудничества и подписанию в развитие настоящего Соглашения отдельного протокола между Турецкой Стороной и российской уполномоченной организацией, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, которая уступит свои права и обязательства по протоколу компании по сухопутному участку 2 с момента ее учреждения. Данный протокол должен устанавливать дополнительные условия в отношении сухопутного участка 2. Стороны договорились, что данный протокол вместе с настоящим Соглашением сформирует правовую основу для сухопутного участка 2. Строительство сухопутного участка 2 возможно при условии подписания указанного протокола. По решению российского участника компании по морскому участку производительность морского участка может быть сокращена за счет отмены реализации морского участка 2, о чем Российская Сторона уведомит Турецкую Сторону. В случае направления Российской Стороной уведомления в адрес Турецкой Стороны в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи реализация сухопутного участка 2 должна быть отменена. При этом российский участник компании по сухопутному участку 2 будет иметь право выйти из капитала компании по сухопутному участку 2. В случае если российский участник компании по морскому участку решит отменить реализацию морского участка 2, российская уполномоченная организация, указанная в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и российский участник компании по сухопутному участку 2, в случае ее учреждения, должны солидарно компенсировать затраты и убытки турецкой уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, на условиях соглашения, которое заключат российский участник компании по сухопутному участку 2, в случае ее учреждения, российская уполномоченная организация, указанная в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и турецкая уполномоченная организация, указанная в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения. Российской уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и (или) ее аффилированному лицу (лицам) не потребуется получение каких-либо разрешений, согласований или лицензий для осуществления транзита газа из Российской Федерации в третьи страны по сухопутному участку 2 и морскому участку 2. Не потребуется получение каких-либо разрешений, согласований или лицензий для осуществления российской уполномоченной организацией, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и (или) ее аффилированным лицом (лицами) поставок газа из Российской Федерации в Турецкую Республику по морскому участку 1. Во избежание сомнений настоящий пункт не применяется к разрешениям, согласованиям или лицензиям, которые необходимы для осуществления деятельности, связанной с проектом (за исключением деятельности, указанной выше в настоящем пункте), с импортом газа в Турецкую Республику, а также деятельности российской уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и (или) ее аффилированного лица (лиц) для экспорта газа из Российской Федерации. Право собственности, в том числе владение, в отношении газа, который будет транспортироваться по морскому участку 1, должно переходить турецкой уполномоченной организации, указанной в пункте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, и импортеру (импортерам) газа, поступающего из морского участка 1, в точке соединения морского участка 1 и сухопутного участка 1. Поставленный по морскому участку 1 газ будет считаться импортированным в Турецкую Республику в данной точке для целей таможенного оформления.

Статья 12

Споры, возникшие между Сторонами, касающиеся применения и (или) толкования настоящего Соглашения, решаются путем консультаций или переговоров между Сторонами. По предложению одной из Сторон для разрешения споров Сторонами могут проводиться встречи в целях выработки рекомендаций по реализации настоящего Соглашения и разрешению возникших споров. Если спор не урегулирован в течение 6 месяцев со дня начала консультаций и переговоров, он передается на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc по требованию одной из Сторон. Для каждого конкретного случая арбитражный суд создается следующим образом. Каждая Сторона назначает одного арбитра в течение 2 (двух) месяцев с даты получения требования об арбитражном разбирательстве. Эти два арбитра в течение 2 месяцев с даты их назначения выбирают гражданина третьего государства, который при одобрении обеих Сторон назначается председателем арбитражного суда. Если в течение периодов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, не было произведено надлежащих назначений, любая Сторона имеет право при отсутствии других мер обратиться к председателю Международного суда ООН с просьбой о таких назначениях. Если председатель Международного суда ООН является гражданином государства одной из Сторон или не может по каким-либо иным причинам исполнить требуемую функцию, для производства необходимых назначений приглашается заместитель председателя Международного суда ООН. Если заместитель председателя Международного суда ООН является гражданином государства одной из Сторон или не может по каким-либо иным причинам исполнить требуемую функцию, для производства необходимых назначений приглашается следующий по старшинству член Международного суда ООН, не являющийся гражданином государства любой из Сторон. Арбитражный суд принимает решение большинством голосов. Такое решение является окончательным и обязательным к исполнению для обеих Сторон. Каждая Сторона несет расходы, связанные с деятельностью назначенного ею арбитра и со своим представительством в арбитражном разбирательстве, а расходы, связанные с деятельностью председателя арбитражного суда и оставшиеся расходы Стороны несут в равных долях. При этом арбитражный суд может предусмотреть в своем решении, что одна из Сторон будет нести расходы в большей мере, и такое решение будет обязательным для обеих Сторон. Арбитражный суд самостоятельно определяет процедуру разрешения спора. Заседания арбитражного суда проводятся в г. Женеве (Швейцария), если Стороны не договорились об ином. Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с настоящим Соглашением и применимыми принципами и нормами международного права. Стороны договорились, что споры будут рассматриваться на английском языке. Настоящая статья не применяется к спорам по вопросам налогообложения, регулируемым Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 15 декабря 1997 года.

Статья 13

Российский участник компании по морскому участку и российский участник компании по сухопутному участку 2 считаются инвесторами, а их инвестиции считаются инвестициями для целей Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 15 декабря 1997 года.

Статья 14

1. Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются:

от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации;

от Турецкой Стороны - Министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики.

2. Уполномоченными организациями по реализации настоящего Соглашения являются:

от Российской Стороны - публичное акционерное общество "Газпром" (российская уполномоченная организация);

от Турецкой Стороны - "БОТАШ" (турецкая уполномоченная организация).

3. В случае изменения своих уполномоченных органов и (или) уполномоченных организаций Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам.

Статья 15

Настоящее Соглашение вступает в силу после получения Сторонами последнего уведомления в письменной форме по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутренних юридических процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение первоначального срока в 30 лет. Стороны приложат усилия к тому, чтобы такие внутренние юридические процедуры были завершены в возможно короткий срок. С момента вступления настоящего Соглашения в силу положения статей 6, 9 и 10 настоящего Соглашения будут применяться с даты его подписания. По окончании первоначального срока настоящее Соглашение будет автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не позднее 9 месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить его действие. Такое уведомление передается в письменной форме по дипломатическим каналам. Если настоящим Соглашением устанавливаются иные правила, чем предусмотренные законодательствами государств Сторон, применяются правила настоящего Соглашения. Каждая из Сторон обязуется выполнять без задержки любое решение, принятое в результате арбитражного разбирательства, проведенного в соответствии со статьями 10, 12 и 13 настоящего Соглашения в отношении проекта. Каждая из Сторон гарантирует исполнение на своей территории таких арбитражных решений и связанных с ними обеспечительных мер. Настоящее Соглашение может быть изменено с письменного согласия Сторон. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения обязательств, предусмотренных контрактами, заключенными в рамках настоящего Соглашения в период его действия, если данными контрактами не предусмотрено иное.

Совершено 10 Октября 2016 года в г. Стамбуле в двух экземплярах, каждый на русском, турецком и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

В случае возникновения разногласий при толковании положений настоящего Соглашения преимущество имеет текст на английском языке.