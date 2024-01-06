Путин: Турция – самый надежный энергопартнер России

Владимир Путин заявил, что Турция является самым надежным партнером России в энергетической сфере. Он напомнил, что через "Турецкий поток" поставляется газ в Европу.

Российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал самого надежного партнера страны в энергетической сфере.

Он отметил, что Турция является наиболее надежным партнером России в энергетике после того, как Германия частично отказалась от российских энергетических ресурсов.

Президент страны также напомнил, что газ в Европу поступает как раз через трубопровод "Турецкий поток".

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года Россия стала одним из главных поставщиков газа в Турцию. Подчеркивается, что Анкара в прошлом году получила 630 тыс т российского газа.

В начале января турецкое издание Hurriet писала, что основным поставщиком энергоносителей в Турцию является Россия. Там же добавили, что одним из символов российско-турецкого сотрудничества считает атомная электростанция "Аккую".