Россия сохранила лидерство по поставкам энергоносителей в Турцию

В Турции сообщили, что Россия остается главным поставщиком энергоносителей в республику. Доля природного газа в импорте – почти 60%. Один из символов сотрудничества стран – проект АЭС "Аккую".

Турецкое издание Hurriet сообщило, что Россия остается главным поставщиком энергоносителей в Турцию. Газета пишет, что только в октябре прошлого года почти 50% импорта нефти пришлось на Москву.

Помимо этого, доля российского природного газа в турецком импорте составила более 59%. Также отмечается, что Россия оказала успокаивающее воздействие на Турцию в решении экономических проблем, отсрочив платежи за природный газ.

Ранее СМИ передавали, что рост импорта нефти из России позволил Турции сэкономить около $2 млрд.

Кроме того, как пишет газета, проект первой в Турции атомной станции "Аккую" является одним из символов сотрудничества Москвы и Анкары. Выработка электроэнергии по плану должна начаться в 2024 году, заявляет издание. Ранее в Анкаре говорили, что это может произойти 29 октября во время празднования Дня республики.

Авторы также напомнили и о сотрудничестве в других сферах. Так, в 2023 году в Турции отдохнуло 6,9 млн россиян, что позволило России обойти по данному показателю другие страны.

В заключение Hurriet добавило, что развитие отношений Москвы и Анкары – одно из ключевых направлений внешней политики Турции.