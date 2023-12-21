Турция стала лидером по экспорту мандаринов в Россию

Большая часть мандаринов, которые приезжают на территорию РФ, завезена из Турции.

Турция в России стала лидером по импортным поставкам мандаринов.

Отмечается, что за девять месяцев на территорию РФ из Турции было привезено более 50% от всех поставок цитрусовых. Всего импорт турецких мандаринов составил свыше 261 тыс т.

Второе место по поставкам цитрусовых в РФ занимает Египет. До российских прилавков добрались более 60 тыс т египетских мандаринов.

Также в пятерку лидеров вошли Марокко, ЮАР и Пакистан.

Отмечается, что самые дорогие мандарины поставляются из ЮАР. Килограмм африканских фруктов в среднем обойдется российскому покупателю в 111 рублей.