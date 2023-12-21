Грузия увеличила экспорт мандаринов почти в 2,5 раза

Грузия нарастила экспорт мандаринов с сентября 2023 года на 141%. Общий объем экспорта составил почти 30 тыс тонн.

Объем экспортированных мандаринов из Грузии с начала сентября этого года достиг 29,3 тыс тонн. Таким образом республика заработала на экспорте цитрусовых более $19 млн. Об этом рассказали в Минсельхоз Грузии.

Отмечается, что объем поставок мандаринов за рубеж вырос на 141% в сравнении с таким же периодом прошлого года, а стоимость экспортированных цитрусовых выросла на 191%.

Сезон мандаринов в Грузии начинается с ноября и заканчивается в феврале. За это время планируется собрать около 55 тыс тонн фруктов.