Чем торгует Грузия с Россией? Ответ из Тбилиси

Товарооборот между Россией и Грузией в этом году сократился до $2,2 млрд. При этом экспорт из Грузии заметно вырос. Грузия поставляет в Россию воду, алкоголь, автомобили и так далее.

За 11 месяцев текущего года товарооборот между Грузией и Россией упал на 0,2% и составила $2,2 млрд, при этом экспорт из Грузии увеличился на 2,7%, сообщает пресс-служба "Сакстат".

Отмечается, что с начала года Грузия поставила в Россию почти 105 тыс т минеральной и пресной воды, свыше 73 тыс т минеральной и газированной воды, 58,3 тыс т вина, более 14 тыс т алкоголя, до 5 тыс машин и многое другое.

В свою очередь, Россия экспортировала 722 тыс т нефти и нефтепродуктов, 403,7 тыс т природного и попутного газов, 194,5 тыс т пшеницы и маслин, около 96,5 тыс т бутылок и стеклянных тар, а также 84 тыс т прутков из углеродистой стали и другие товары.

Стоит добавить, что в прошлом году объем взаимной торговли между Россией и Грузией составил около $2,5 млрд - на 52,3% больше показателей 2021 года. Экспорт из Грузии увеличился на 6,8%, а импорт - 79,4%.