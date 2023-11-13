"Грузинская мечта" назвала предательством призыв к санкциям против России

Если бы Грузия ввела санкции против России, то это нанесло бы ущерб не российской, а грузинской экономике, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта".
"В целом, когда вводишь санкции против кого-то, ты должен навредить кому-то другому. Иначе в чем смысл санкций? Что касается введения санкций против России, мы не можем навредить России нашими санкциями, вместо этого мы нанесем серьезный удар по нашей собственной экономике"
– Ираклий Кобахидзе
Он пояснил, что те, кто настаивает на присоединении Грузии к западным антироссийским санкциям, фактически совершают предательство. Поэтому представители "Лело для Грузии", предлагающие закрыть прямое авиасообщение с Россией и ввести визовый режим, – именно предатели.
Председатель "Мечты" подчеркнул, что антироссийские санкции в течение года вызовут сокращение грузинской экономики минимум на 10%, из-за чего порядка 150 тыс человек станут безработными. Поэтому такие предложение – не что иное как измена и предательство.