"Грузинская мечта" назвала предательством призыв к санкциям против России

В правящей партии "Грузинская мечта" напомнили, почему изначально отказались ввести антироссийские санкции. Председатель "Мечты" также назвал предательством соответствующее предложение оппозиции.

Если бы Грузия ввела санкции против России, то это нанесло бы ущерб не российской, а грузинской экономике, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта".

"В целом, когда вводишь санкции против кого-то, ты должен навредить кому-то другому. Иначе в чем смысл санкций? Что касается введения санкций против России, мы не можем навредить России нашими санкциями, вместо этого мы нанесем серьезный удар по нашей собственной экономике"

– Ираклий Кобахидзе

Он пояснил, что те, кто настаивает на присоединении Грузии к западным антироссийским санкциям, фактически совершают предательство. Поэтому представители "Лело для Грузии", предлагающие закрыть прямое авиасообщение с Россией и ввести визовый режим, – именно предатели.

Председатель "Мечты" подчеркнул, что антироссийские санкции в течение года вызовут сокращение грузинской экономики минимум на 10%, из-за чего порядка 150 тыс человек станут безработными. Поэтому такие предложение – не что иное как измена и предательство.