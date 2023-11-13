В Грузии объяснили нежелание вводить санкции в отношении России

В правящей партии Грузии рассказали, почему республика не вводит ограничительные меры в отношении РФ. Там отметили, что от них пострадает только сама Грузия.

Генсекретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси объяснил нежелание руководства страны вводить санкции против России. По словам Кахи Каладзе, ограничительные меры навредят лишь самой Грузии.

"Мы не присоединяемся и не можем присоединяться к санкциям опять же исходя из интересов нашей страны. Мы защищаем интересы населения, национальные интересы, и у нас всегда будет такое отношение"

– представитель партии

Он также акцентировал внимание на том, что не понимает, почему республика должна ограничивать приезд туристов и экспорт своей продукции на рынок РФ.

"Почему все это должно быть ограничено? Кого мы этим будем ограничивать? Мы ограничиваем себя и опять же ставим крестьян в трудное положение. Но и это просчитано. Они целенаправленно делают все, чтобы каким-то образом нанести экономический ущерб стране, остановить экономическое развитие, которое мы имеем в стране сегодня"

– Каха Каладзе