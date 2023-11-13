В Грузии объяснили нежелание вводить санкции в отношении России

Генсекретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси объяснил нежелание руководства страны вводить санкции против России. По словам Кахи Каладзе, ограничительные меры навредят лишь самой Грузии.
"Мы не присоединяемся и не можем присоединяться к санкциям опять же исходя из интересов нашей страны. Мы защищаем интересы населения, национальные интересы, и у нас всегда будет такое отношение"
– представитель партии
Он также акцентировал внимание на том, что не понимает, почему республика должна ограничивать приезд туристов и экспорт своей продукции на рынок РФ.
"Почему все это должно быть ограничено? Кого мы этим будем ограничивать? Мы ограничиваем себя и опять же ставим крестьян в трудное положение. Но и это просчитано. Они целенаправленно делают все, чтобы каким-то образом нанести экономический ущерб стране, остановить экономическое развитие, которое мы имеем в стране сегодня"
– Каха Каладзе