Россия и Грузия наращивают торговлю

Национальная служба статистики Грузии опубликовала новые данные о торговле с Россией, которые свидетельствуют о росте товарооборота между двумя странами.

Только за 10 месяцев текущего года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $2 млрд, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, - говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

В целом внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-октябрь 2023 года составил $2040,2, в том числе экспорт из Грузии в Россию вырос на 7,3%, до $558,9, а импорт в Грузию из России – на 5,3%, до $1481,2, передает Sputnik Грузия.

На первом месте по экспорту из Грузии виноградное вино - 53,5 тыс т на $144,1 млн, по объему - минеральная вода и газированные напитки – 166,1 тыс т на $107,3 млн, и легковые автомобили на $67,1 млн.

Из России в Грузию завезли 704,3 тыс т нефти и нефтепродуктов, почти 380 тыс т природного и попутного газов, более 171 тыс т пшеницы и меслин, стеклянную тару и другие товары.

Напомним, в минувшем году страны наторговали примерно на $2,5 млрд, рост товарооборота составил 52,3%.